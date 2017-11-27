18:57 27 ноября 2017 0

Тюменцы разделились во мнениях об увеличении числа эвакуаторов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бороться с нарушителями ПДД в Тюмени будут при помощи увеличения количества эвакуаторов на городских улицах. Действенность этой меры вызвала споры пользователей Сети. Обсуждения идут на популярном портале тюменских автолюбителей Car72.ru.

Сейчас в городе работают шесть эвакуаторов ООО «Ветеран». Контракт с фирмой заключён до конца 2019 года, а после этого срока парк эвакуаторов должен быть расширен минимум до 14 машин. Как сообщает портал, появится техника, способная поднимать автомобили массой до 5 тонн.

Тюменцы разделились во мнениях об этом нововведении. «Подобные новости необходимо размещать в разделе о деградации. Вот если бы сообщили что в городе открыли бесплатную парковку — это была бы новость из раздела „все для народа“ и „власти города стараются для удобства граждан“, а так… мы совершенствовали средства и способы, как вас наказать, когда запретим (сделаем платными) все парковки… Можно квартал за кварталом ездить в поисках, куда приткнуться без проблем… Эвакуаторщики, как правило, увозят не те автомобили, которые мешают движению, а те, которые им легче и быстрее загрузить и увезти», — критикуют инициативу властей одни пользователи.

«Давно пора сделать эвакуаторов в разы больше, чем сейчас есть. И максимально геморройной сделать процедуру получения машины со штрафстоянки, чтобы в следующий раз нарушитель думал, что выгоднее — соблюдать правила или терять время и, главное, деньги, нарушая. Если все парковки сделают платными, то отлично — хотя бы проехать можно будет по городу… Людям надо, чтобы парковка была, именно где им надо, а не там, откуда идти шагов 10. Поэтому бросают машины тут, а парковка там всегда пустая. И при этом жалуются: сделайте нам парковки — перестанем нарушать… От этого станет меньше тех кто „яженемешаю“ или „датутжепроехатьможно“. Или тех, которым лень пройтись», — выражают полное согласие с действиями властей другие.

Ранее в Тюмени резко увеличилась плата за эвакуацию и хранение машин на штрафстоянке. Теперь владельцы неправильно припаркованных автомобилей платят за работу эвакуатора больше двух тысяч рублей, а час стоянки легкового автомобиля обходится в 100,42 рубля.