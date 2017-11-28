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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Курганской области
18:06  28 ноября 2017 0

Ученые нашли в Курганской области целебное озеро

Огонь-пляж. Балтым. Санаторный. Екатеринбург, огонь пляж, летний отдых, озеро балтым
Озеро Колесниково может стать новым зауральским курортомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Курганского госуниверситета рекомендовали внести в список особо охраняемых природных территорий региона озеро Колесниково в Целинном районе.

По словам исследователей, вода и иловые грязи водоема обладают целебными свойствами, сходными с природным памятником озеро Горькое, сообщает zauralonline.ru.

Озеро Горькое вблизи деревни Узково в Куртамышском районе, согласно открытым данным, имеет уникальный гидрокарбонатный натриевый состав и высокую щелочность. Поэтому купание в нем показано людям при ряде кожных заболеваний.

По мнению заведующего кафедрой биологии университета Николая Науменко, охраны также заслуживают сосновый бор у озера Колесниково и березовый лес возле села Костыгин Лог. Ученые отмечают, что Целинный район области отличается «чрезвычайно интересной флорой и растительным покровом».

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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