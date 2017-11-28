Ученые Курганского госуниверситета рекомендовали внести в список особо охраняемых природных территорий региона озеро Колесниково в Целинном районе.
По словам исследователей, вода и иловые грязи водоема обладают целебными свойствами, сходными с природным памятником озеро Горькое, сообщает zauralonline.ru.
Озеро Горькое вблизи деревни Узково в Куртамышском районе, согласно открытым данным, имеет уникальный гидрокарбонатный натриевый состав и высокую щелочность. Поэтому купание в нем показано людям при ряде кожных заболеваний.
По мнению заведующего кафедрой биологии университета Николая Науменко, охраны также заслуживают сосновый бор у озера Колесниково и березовый лес возле села Костыгин Лог. Ученые отмечают, что Целинный район области отличается «чрезвычайно интересной флорой и растительным покровом».