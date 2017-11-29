Туман, опустившийся на Курган утром 29 ноября, обеспокоил пользователей соцсетей. Жители города делятся фотографиями окутанного дымкой города, шутят про «ежика в тумане» и переживают, не связана ли необычная погода с выбросом рутения в Челябинской области.
Густой туман сохраняется в городе в течение всего дня. Сегодня утром из-за него задержался рейс до Москвы, пассажиры до сих пор не могут покинуть местный аэропорт. По данным метеостанции «Курган», на 14 часов наблюдается сплошной туман с осаждением изморози, видимость составляет 200 метров, безветренно. Синоптики связывают ситуацию с обширным антициклоном, который простирается над Южным Уралом.
Курганцысерьезно обеспокоены — по их словам, в воздухе сильно пахнет дымом. «Запах гари, привкус во рту», — отметила Галина Макаренко в группе «Курган LIVE». Некоторые жители города переживают, что на погодное явление повлияло радиационное загрязнение из-за выброса рутения-106 на ПО «Маяк» в Челябинской области. «Курган превратился во вторую Припять!» — написал Илья Акуленков.
На телефон управления МЧС по Курганской области уже поступили первые звонки от взволнованных горожан. Спасатели, в свою очередь, призывают к спокойствию. «Никаких чрезвычайных происшествий и возгораний на территории города не зафиксировано. Скорее всего, из-за застоя воздуха и штиля в воздухе чувствуется запах дыма от печей в частном секторе», — пояснила «URA.RU» руководитель пресс-службы ведомства Ольга Сабуркина.