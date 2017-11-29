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29 ноября 2017
Главные новости 
10:43  29 ноября 2017 0

В Кургане из-за сильного тумана задержали авиарейсы

Туман в городе. Курган, площадь ленина, туман, плохая видимость, курган, зима, фары
Самолет из Москвы в Курган прибыл с опозданием в четыре часаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане 29 ноября сильный туман привел к задержке авиарейсов. Самолет из Москвы прибыл в областной центр с опозданием около четырех часов. Обратный вылет также сдвинулся по времени, сообщили «URA.RU» в пресс-службе курганского аэропорта.

Ожидается, что в Москву рейс вылетит в 10:40 часов, уточнили в аэропорту. Из-за тумана также ухудшилась видимость на дорогах.

По данным курганского гидрометцентра, туманы и слабая изморозь наблюдаются сегодня в отдельных районах Зауралья. На дорогах местами гололедица. На последующие два дня прогнозируется переменная область без осадков.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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