В Кургане из-за сильного тумана задержали авиарейсы

Самолет из Москвы в Курган прибыл с опозданием в четыре часа
В Кургане 29 ноября сильный туман привел к задержке авиарейсов. Самолет из Москвы прибыл в областной центр с опозданием около четырех часов. Обратный вылет также сдвинулся по времени, сообщили «URA.RU» в пресс-службе курганского аэропорта.
Ожидается, что в Москву рейс вылетит в 10:40 часов, уточнили в аэропорту. Из-за тумана также ухудшилась видимость на дорогах.
По данным курганского гидрометцентра, туманы и слабая изморозь наблюдаются сегодня в отдельных районах Зауралья. На дорогах местами гололедица. На последующие два дня прогнозируется переменная область без осадков.