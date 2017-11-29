Нейрохирурги Тюмени спасли жизнь младенцу с опухолью головного мозга

Тюменские врачи провели операцию по удалению опухоли головного мозга у младенца. Чтобы спасти ребенка, девочку доставили из Тобольска на вертолете.
Нейрохирурги из Тюмени провели сложнейшую операцию по удалению опухоли в стволе и желудочке головного мозга у девятимесячной девочки. Опухоль находилась в труднодоступном для скальпеля месте, рядом с жизненно важными структурами головного мозга, пишет портал 72.ru.
Как рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения, рядом с пораженным участком мозга находились «центры регуляции работы сердца и дыхания, движения глаз, мускулатуры лица, глотания, речи, слуха, движения».
Опухоль удалили под микроскопом. Хирургическое вмешательство и послеоперационный период прошли успешно. Контрольное обследование головного мозга показало, что опухоль удалена полностью, сообщил заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ №2 Дмитрий Воробьев.
Сейчас ребенок уже находится дома с мамой. Девочку выписали без неврологического дефицита: сохранились зрение, слух, речь и эмоциональные реакции, подвижность конечностей.