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Главные новости Тюменской области
16:21  29 ноября 2017 0

Нейрохирурги Тюмени спасли жизнь младенцу с опухолью головного мозга

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
Опухоль удалили под микроскопомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские врачи провели операцию по удалению опухоли головного мозга у младенца. Чтобы спасти ребенка, девочку доставили из Тобольска на вертолете.

Нейрохирурги из Тюмени провели сложнейшую операцию по удалению опухоли в стволе и желудочке головного мозга у девятимесячной девочки. Опухоль находилась в труднодоступном для скальпеля месте, рядом с жизненно важными структурами головного мозга, пишет портал 72.ru.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения, рядом с пораженным участком мозга находились «центры регуляции работы сердца и дыхания, движения глаз, мускулатуры лица, глотания, речи, слуха, движения».

Опухоль удалили под микроскопом. Хирургическое вмешательство и послеоперационный период прошли успешно. Контрольное обследование головного мозга показало, что опухоль удалена полностью, сообщил заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ №2 Дмитрий Воробьев.

Сейчас ребенок уже находится дома с мамой. Девочку выписали без неврологического дефицита: сохранились зрение, слух, речь и эмоциональные реакции, подвижность конечностей.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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