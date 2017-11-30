В Зауралье назвали районы, в которых свирепствует туберкулез

19:45 30 ноября 2017 0

В районные больницы направят передвижные флюорографы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В трех районах Курганской области — Шадринском, Макушинском и Кетовском — смертность от туберкулеза по-прежнему выше, чем в среднем по региону. Ситуация сохраняется, несмотря на активные меры профилактики, сообщили 30 ноября на заседании штаба по борьбе с туберкулезом в областном правительстве.

По итогам 9 месяцев 2017 года смертность населения от туберкулеза в Зауралье снизилась на 15,5% (с 24,5 случаев на 100 тыс. населения в 2016 году до 20,7). Уровень заболеваемости также упал — на 11,8%. Профилактические осмотры зауральцы стали проходить чаще: если в 2016 году уровень охвата населения был 51,5%, то сейчас — 60,2%.

Как рассказали в правительстве региона, в пяти проблемных районах на протяжении года активно проводились профилактические мероприятия. Однако «сбить» смертность на приемлемый уровень удалось только в Белозерском и Юргамышском, три района остаются в зоне риска. По поручению вице-губернатора Курганской области Андрея Карпова, в декабре этого года передвижные флюорографы получит Кетовская ЦРБ, в январе—феврале 2018-го — Шадринская ЦРБ.

«Следует создать рабочую группу и выехать в эти три проблемных района, чтобы на месте детально проанализировать ситуацию, оказать необходимую методическую помощь и выработать алгоритм работы в 2018 году с учетом особенностей каждого муниципального образования», — цитирует Карпова пресс-служба регионального кабмина.