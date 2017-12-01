В пятницу, 1 декабря, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин посетил Новый Уренгой и встретился с главой местной администрации Иваном Костогризом. Речь зашла о будущем программы «Комфортная городская среда» и объектах, создание которых будет профинансировано из регионального бюджета в 2018 году, сообщили «URA.RU» в правительстве ЯНАО.
Иван Костогриз доложил губернатору, что в городе было изучено общественное мнение и определены главные направления работы. Это создание «ливневок», ремонт проездов, обустройство парковок в городе. Жители также согласились оплатить 5% от стоимости работ по благоустройству внутридворовых территорий.
Кроме того, в городе появятся несколько общественных зон отдыха, детские и спортивные площадки. В том числе мэр рассказал о новом проекте досуговой и спортивной жизни Нового Уренгоя: в южной части города появится зеленая зона, которая объединит разные форматы для семейного отдыха на открытой обустроенной круглогодичной площадке.
«Очень хорошо, что советы жителей берёте в проработку и создаёте заделы. Наш приоритетный проект по благоустройству должен представлять жителям результат как по локальным проектам — дворам, так и по общедоступным большим „центрам притяжения“, формирующим облик и создающим настроение города. Сложные идеи разбивайте на этапы по годам и реализовывайте», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.
На Ямале реализуется программа «Комфортная городская среда». В 2017 году мероприятия в рамках программы прошли в Салехарде и Лабытнанги. В результате в городах появились новые въездные стелы, детские площадки, зеленые зоны, уличные спорткомплексы. В 2018 году благоустройство пройдет почти во всех муниципалитетах региона. На эти цели в бюджете округа предусмотрено около двух миллиардов рублей.