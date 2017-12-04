13:07 04 декабря 2017 0

Акция протеста у здания прокуратуры Сургута Фото: Сергей Чичканов

Общественная организация «Совесть» под эгидой югорского отделения КПРФ устроила целый ряд акций протеста в ХМАО. После одиночных пикетов в Ханты-Мансийске, активисты провели акцию у здания прокуратуры Сургута, а теперь собираются ехать в Москву для дальнейшего публичного протеста.

Как сообщил «URA.RU» один из лидеров организации Сергей Чичканов, основная цель протестов — привлечь внимание вышестоящего руководства прокуратуры и следственного комитета к делу Ахмадулина и Алабердова, отсидевших 14 лет колонии за преступление, которого не совершали.

«Совесть» считается самой радикально настроенной и многочисленной молодежной группировкой в регионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Прокуратура ХМАО уже один раз пыталась закрыть это дело. Считаем, что это связано с Евгением Мураткиным, который, по нашему мнению, сфабриковал дело против Ахмадулина и Алабердова. В последующем он занимал пост начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры ХМАО. Последняя его должность — прокурор города Нягань. В 2016 году он резко ушёл в отставку, когда убийцы из Курска сознались в преступлении», — рассказывает активист.

Также Сергей Чичканов добавил, что в ближайшее время акции протеста пройдут в Москве, у здания прокуратуры и следственного комитета. «Абсолютно естественно, что система не хочет признавать свои ошибки, тем более такие — когда была сломана жизнь двум молодым парням», — комментирует собеседник.

Напомним, сургутяне Дамир Ахмадулин и Рустам Алабердов провели за решеткой по 14 лет за двойное убийство. Однако в 2016 году задержанные в Курске Алексей Хандоцкий и Руслан Сибилев признались в преступлении, за которое уже отсидели Ахмадулин и Алабердов. Уголовное дело по двойному убийству тогда вел следователь прокуратуры Евгений Мураткин.

1/3 Одиночный пикет в Ханты-Мансийске Фото: Сергей Чичканов

Как уже сообщало агентство, общественная организация «Совесть» считается самой радикально настроенной и многочисленной молодежной группировкой в регионе. Активисты организации прославились множественными акциями протеста и массовыми драками с кавказцами. Известно, что около 70 человек «Совести» вступили в КПРФ. Ее активисты уже устраивали акции протеста у здания правительства ХМАО, окружной прокуратуры и следственного управления СКР по ХМАО-Югре.