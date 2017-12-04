Житель Нижневартовска обнаружил в одном из дворов города лису. Югорчанину удалось заснять лесного хищника на камеру мобильного телефона. Видеозапись с нехарактерным для города животным он выложил в городской группе социальной сети «ВКонтакте».
Видеозапись была неоднозначно воспринята горожанами: некоторые восхищались внешним видом животного, а некоторые напоминали, что лисы являются переносчиками бешенства и других опасных болезней.
«Какая красивая лисичка, прям хочется домой забрать», — комментирует в группе «ЧП-Нижневартовск» горожанка Мария Кравец. «Однажды такая укусила, пришлось 40 уколов в живот ставить», — предупреждает Максим Князев.
Как ранее сообщало агентство, дикие животные уже были замечены на территории детского сада «Голубок».