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Главные новости Югры
11:37  04 декабря 2017 0

«Укусила, пришлось 40 уколов в живот ставить». В ХМАО хищники перебираются из леса в города. ВИДЕО

Лисы, лось, лиса, лисица, хищник, дикая природа, дикие животные
Некоторые горожане хотят приютить животноеФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Нижневартовска обнаружил в одном из дворов города лису. Югорчанину удалось заснять лесного хищника на камеру мобильного телефона. Видеозапись с нехарактерным для города животным он выложил в городской группе социальной сети «ВКонтакте».

Видеозапись была неоднозначно воспринята горожанами: некоторые восхищались внешним видом животного, а некоторые напоминали, что лисы являются переносчиками бешенства и других опасных болезней.

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«Какая красивая лисичка, прям хочется домой забрать», — комментирует в группе «ЧП-Нижневартовск» горожанка Мария Кравец. «Однажды такая укусила, пришлось 40 уколов в живот ставить», — предупреждает Максим Князев.

Как ранее сообщало агентство, дикие животные уже были замечены на территории детского сада «Голубок».

Игорь Волосин
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