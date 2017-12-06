18:21 06 декабря 2017 0

Тренеры видят большое спортивное будущее для девочки Фото: Центр Илизарова

Семилетнюю девочку с редким заболеванием, при котором происходят постоянные переломы из-за хрупкости костей, готовят к операции в Центре Илизарова. Это будет первая в России операция, когда в кости человеку установят телескопические штифты отечественного производства. Ранее аналогичные операции делались только с импортным материалом.

Жительницу Кургана Аню Богатыреву преследуют переломы всю жизнь — она родилась с множественными переломами ребер, бедра, ключицы. Ей был поставлен диагноз «несовершенный остеогенез» — это врожденное генетическое заболевание, при котором из-за недостаточного количества неполноценного коллагена кости человека отличаются повышенной хрупкостью. Людей с такой болезнью называют «хрустальными».

До двух лет, пока ей не сделали первую операцию в Центре Илизарова, девочка не могла передвигаться. Мама девочки Ольга Богатырева увидела телевизионный сюжет о том, что в Центре Илизарова помогают детям с таким заболеванием. «В этой ситуации речь идет о ребенке с тяжелой формой генетического заболевания, которое будет преследовать ее всю жизнь. В возрасте двух лет девочка была прооперирована, только после операции девочка могла стоять, ходить, двигаться, стала автономной, стала активно заниматься спортом, плаванием, что является прекрасной возможностью сохранить мышечную силу», — рассказал «URA.RU» доктор медицинских наук Дмитрий Попков, хирург-ортопед Центра Илизарова.

Благодаря операции в два года Аня смогла ходить Фото: Ольга Богатырева

После того, как кости были укреплены спицами, семья начала искать способы укрепления мышц. Лучше всего подошло плавание. «В воде никакой такой нагрузки нет, она не боялась упасть, пропал страх. Мы увидели, что у ребенка появился азарт, и мы начали плавать, — отметила „URA.RU“ Ольга Богатырева. — Сначала тренеры с нами боялись связываться, им было страшно взять на себя ответственность за Аню, боялись что-то сломать ей. Но в конце концов мы нашли тренера, и с двух лет мы плаваем. Анечка не просто научилась плавать, но у нее обнаружился к этому талант. На нее обратили внимание и пригласили к себе тренеры из школы олимпийского резерва. Сказали, что несмотря на болезнь Аня может достичь серьезных результатов в большом спорте. С января мы начнем тренироваться в этой школе».

Аня рассказала «URA.RU», что научилась плавать разными стилями, но особенно ей нравится кроль. Девочка говорит, что мечтает выступать в настоящих соревнованиях, а потом стать тренером по плаванию. Девочка подросла, и старые спицы стали ей малы. На ее счастье, так совпало, что хирурги Центра Илизарова вместе с обществом «Метис» из Томска разработали собственные интрамедуллярные телескопические стержни для армирования костей. Своего рода импортозамещение, так как раньше использовались лишь дорогостоящие импортные штифты.

По словам Дмитрия Попкова, при разработке они учли недостатки, которые выявили у импортных штифтов во время работы. Поэтому профессор утверждает, что наши штифты имеют ряд преимуществ перед зарубежными аналогами. «Теперь мы можем использовать его по квоте на высокотехнологичную медицинскую помощь детям нашей страны, то есть полностью бесплатно для пациента», — добавил он.