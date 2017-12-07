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Главные новости Курганской области
08:14  07 декабря 2017 0

Зауралье вышло в лидеры по благоустройству. Помог скейт-парк, лавочки и тренажеры

Благоустройство дворовых территорий. Курган, щебень, благоустройство территории, ремонт двров, улица коли мяготина143
На программу «Комфортная городская среда» в 2018 году пока запланировали 197 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Зауралья рассчитывают на увеличение притока федеральных средств по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. В рейтинге российских регионов, лучших по исполнению проекта этого года, область заняла четвертое место, уступив Татарстану, Калуге и Чечне.

Как отметил директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ области Роман Ванюков, все, что было запланировано на 2017 год, практически завершено. Губернатор Кокорин ранее лично проехал по объектам в Кургане, чтобы проверить их готовность. Всего в Зауралье по программе «Комфортная среда» в 2017 году благоустроили 134 двора и 41 территорию общего пользования, а в Кургане появилась первая скейт-площадка. В ближайшее время должны быть подготовлены программы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств муниципалитетов до 2022 года, сообщили в пресс-службе губернатора.

«На будущий год на программу пока запланирован такой же объем средств: с учетом областной доли — 197 млн рублей», — сообщил координатор проекта, депутат Курганской городской Думы Игорь Прозоров в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Вместе с тем, по его словам, регионы-аутсайдеры могут лишить федеральной поддержки, а дополнительные средства распределят между лидерами. Также планируется упростить процедуру принятия документов по благоустройству дворов. Что касается общественных пространств, в Кургане, например, уже рассматривают 50 территорий общего пользования, которые могут попасть в программу будущего года.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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