Как федеральный министр напугал Челябинск и всю Россию рутением

19:48 23 ноября 2017 0

В подконтрольном Сергею Донскому ведомстве запутались с фактурой по рутению Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В коридорах власти, как федеральной, так и Челябинской области, обсуждают версию, что история с выбросом рутения-106 и подозрения в адрес ПО «Маяк», на котором якобы произошел выброс — это всего лишь ошибка Росгидромета. Данные на сайте ведомства так противоречат друг другу, что многие готовы поверить в версию намеренного информационного вброса. Информация Росгидромета, как говорят в политтусовке, нанесла урон по репутации России и Южного Урала, вновь получившего неофициальный статус «ядерной помойки».

Как сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник на Южном Урале, все обратили внимание на то, что в сообщении Росгидромета указываются данные по пункту наблюдения в Новогорном. «Вообще-то там стационарного пункта нет», — сообщил источник в Озерске. На сайте «Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации» (ЕГАСМРО) выложены пункты наблюдения Росгидромета. На Южном Урале семь пунктов наблюдения — Челябинске, Златоусте, Миассе, Аргаяше, Бродокалмаке, Верхнем Уфалее и Нязепетровске. Новогорного на карте действительно нет.

Кроме того, челябинские наблюдатели обратили внимание на то, что в еженедельном сообщении Росгидромета о загрязнениях окружающей среды в период с 29 сентября по 6 октября 2017 года нет ни слова про обнаружение рутения. Эту фактуру включили в релиз, описывающий период с 6 по 13 октября 2017 года.

В релизе Росгидромета от 21 ноября указано, что сообщение на их сайт было выложено 12 октября.

«Как могло это появиться на сайте 12 октября, если проверка только 13 октября закончилась?», — недоумевают источники в челябинской власти.

23 ноября на сайте Росгидромета появился новый релиз. Теперь уже сообщается, что сообщение появилось 13 октября. Получить комментарий пресс-службы Росгидромета, что произошло, не удалось.

1/3 В первой версии — 12 октября СКАН: сайт Росгидромет

«Если правая нога не знает, что делает левая, то это бардак, — считает политолог Андрей Лавров. — Росгидромет подведомственен Минприроды РФ. Это означает, что министр [природных ресурсов и экологии] Сергей Донской не контролирует вверенное ему ведомство. Тем более в таком важном вопросе, когда речь идет о репутации России. И без того население со времен Кыштымской аварии и аварии на Чернобыльской АЭС боится всего, что связано с радиацией».

В Челябинской области с первого дня, когда появилась информация о выбросе, не доверяли данным мониторинга Росгидромета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вероятно, это просто косяк Росгидромета, — рассуждает челябинский источник „URA.RU“. — Туда-сюда двигали фактуру и запутались. Это показывает небрежность в работе того же Сергея Донского, об отставке которого говорят уже давно».

Сообщение Росгидромета появилось после того, как европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества и радиоактивное облако дошло до Франции. Специалисты Института ядерной и радиационной безопасности (IRSN) Франции пришли к выводу, что источником выброса стал ядерный объект на Южном Урале, где, вероятно, произошла авария. Одним из таких объектов является ПО «Маяк» в Озерске. В Росгидромете указали, что загрязнение выявлено в Аргаяшском районе, находящемся поблизости от Озерска. В ПО «Маяк» заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы изотопом рутений-106. Работы по выделению Ru-106 из отработанного ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет. Ростехнадзор также не нашел нарушений в работе ПО «Маяк».

1/6 Данные со счетчиков конца сентября — начала октября СКАН: russianatom

Кстати, на сайте ЕГАСМРО есть ссылка на интернет-ресурс «Радиационная обстановка на предприятиях Росатома». За этим ресурсом следят МАГАТЭ и все конкурирующие с Росатомом предприятия Европы. В режиме «онлайн» выкладываются данные со станций, расположенных в зоне «атомных» заводов. У ПО «Маяк» таких пунктов шесть: в центральной гостинице Озерска, СКБ АП (специальное конструкторского бюро), в Кыштыме и две в Каслях. Если ввести даты, по каждому счетчику, в тот период, (конец сентября — начало октября) когда обнаружили рутений, то окажется, что датчики не фиксировали никакого скачка, чтобы заподозрить вероятность нештатной ситуации. По нормативу, радиационный фон не должен превышать 30 мкР/ч. Ни по одному из счетчиков не зафиксировано в конце сентября и начале октября выше 10 мкР/ч.

«Если бы был скачок, пусть и небольшой, Европа бы мгновенно это зафиксировала. Такие данные нельзя подделать! — утверждает источник. — Все сходится к тому, что версия о внесении рутения извне, пусть с концентрацией и не опасной для человека, имеет место быть». Одной из таких версий является возможная авария со спутником.