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01 декабря 2017
Главные новости 
16:08  01 декабря 2017 0

На ПО «Маяк» после выброса рутения приехали проверяющие

Озерск. Маяк. Радиация. Челябинск., маяк, озерск, изотоп
На ПО «Маяк» прибыла межведомственная комиссияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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На ПО «Маяк», предприятии Росатома в Озерске Челябинской области, работает межведомственная комиссия, сообщили «URA.RU» в пресс-службе комбината. В ее состав вошли представители Росатома, Федерального медико-биологического агентства, Росприроднадзора и Ростехнадзора.

«Комиссия работает уже несколько дней, — пояснили „URA.RU“ в пресс-службе „Маяка“. — Проводят мониторинг радиационной обстановки, проверяют условия труда на предприятии». Комиссия также будет выяснять, что могло стать источником хотя и не опасной, но повышенной концентрации рутения в Аргаяше, расположенном недалеко от Озерска.

Ранее европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества, источником которого стал ядерный объект на Южном Урале. Позже Росгидромет опубликовал на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в РФ в сентябре 2017 года. Было указано, что наибольшая концентрация рутения-106 наблюдалась в Челябинской области — в стокилометровой зоне ПО «Маяк», на котором ведется переработка отработанного ядерного топлива (ОЯТ).

В ПО «Маяк» заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы. Работы по выделению изотопа 106Ru из ОЯТ (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет.

Непричастность «Маяка» к концентрации рутения подтвердил и Ростехнадзор. Не были зафиксированы инциденты с повышением уровня радиации на счетчиках Росатома. По версии Франции, рутений ветром занесло в Европу из России. Позднее стало известно, что следы рутения в начале октября находили в Красноярском крае, в противоположной стороне от Озерска.

Альбина Золотухина
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