Курганские единороссы поделят партийные должности

В политсовете зауральского отделения партии будет ротация
В Кургане в субботу, 9 декабря, состоится конференция регионального отделения «Единой России». Участие в ней, как ожидается, примет глава региона Алексей Кокорин.
По словам секретаря политсовета зауральского отделения партии Евгения Кафеева, в ходе конференции будут избраны новые члены политсовета, а также определены делегаты на общероссийский съезд. С докладом выступит губернатор и лидер единороссов.
Соберутся члены партии в областном драмтеатре в 11.00.