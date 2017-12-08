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08 декабря 2017
07 декабря 2017
06 декабря 2017
17:37  08 декабря 2017 0

Жители Ямала получили возможность подключения к электросетям в режиме онлайн

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, ноутбук, компьютер, гаджеты, фриланс, хоумофис, хоум-офис
Нужно оформить заявку на сайте компанииФото: depositphotos.com © URA.RU

АО «РСК Ямала» реализовало возможность электронной подачи документов на техприсоединение объектов заявителей к электросетям. Для этого потенциальному клиенту необходимо оформить соответствующую заявку в «Личном кабинете» на сайте компании.

Для регистрации на сайте https://www.rsk-yamal.ru/ пользователю понадобятся электронный почтовый ящик и номер СНИЛС. Оформление заявки не отнимет много времени. В «Личном кабинете» клиент найдет удобные онлайн- шаблоны для заявления, перечни документов и порядок предоставления услуги технического присоединения.

Отметим, что в заявке от физического лица, направляемой в целях техприсоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (к ним относятся бытовые приборы, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности) должны быть указаны: ФИО, адрес заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность. Кроме того, необходимо указать наименование подключаемого объекта, место нахождения и максимальная мощность устройств, которые необходимо присоединить к электросетям.

Подтверждающие документы или план расположения устройств можно разместить в поле заявки в сканированном виде. При этом заявитель сможет самостоятельно отследить состояние текущей заявки, просмотреть историю предыдущих запросов и ответов в режиме онлайн. Заявитель гарантированно получит ответ по своей заявке в течение 15-30 дней.

«Уже сегодня порядка 70% всех заявок от потенциальных потребителей Салехарда, чьи энергопринимающие устройства относятся к категории до 150 кВт — это индивидуальные предприниматели и юридические лица — поступают через „Личный кабинет“ компании. Жители окружной столицы не столь активно пользуются новшеством в виде подачи заявки посредством сети Интернет, и такая цифра составляет порядка 40% от общей массы всех полученных заявлений за текущий год», — отмечает директор филиала АО «РСК Ямала» в городе Салехард Андрей Петров.

Примечание: возможность подать заявление онлайн на техприсоединение к электрическим сетям «Личный кабинет» также реализовано в городах Новый Уренгой и Ноябрьск на интернет-сайтах компаний АО «Уренгойгорэлектросеть»http://nuges.ru/. АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» http://www.energo-gas-noyabrsk.ru/.

Сергей Макеев
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