{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,23
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2017
10 декабря 2017
09 декабря 2017
08 декабря 2017
18:52  11 декабря 2017 0

В Шадринске прокуратура разберется с заводом-банкротом, который уже девять месяцев не платит рабочим

Заседание избиркома Курган, седельников олег
В Шадринск поедет зампрокурора области Олег СедельниковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области работники ОАО «Шадринский телефонный завод» не могут добиться выплаты зарплаты с февраля 2017 года. Во вторник, 12 декабря детали ситуации выяснят сотрудники областной прокуратуры, сообщили «URA.RU» участники предстоящей встречи.

Ожидается, что в совещании примут участие также представители администрации города и новый арбитражный управляющий. «После того, как о нас написали, часть долгов нам выплатили, но потом все снова прекратилось», — рассказала бывшая работница завода Светлана Сычугова. По ее данным, восьмидесяти работникам предприятия задолжали около семи миллионов рублей.

В августе 2017 года работники телефонного завода грозили акцией протеста из-за долгов по зарплате. После вмешательства прокуратуры ситуацию удалось урегулировать. Против собственников было возбуждено три уголовных дела.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров