В Курганской области работники ОАО «Шадринский телефонный завод» не могут добиться выплаты зарплаты с февраля 2017 года. Во вторник, 12 декабря детали ситуации выяснят сотрудники областной прокуратуры, сообщили «URA.RU» участники предстоящей встречи.
Ожидается, что в совещании примут участие также представители администрации города и новый арбитражный управляющий. «После того, как о нас написали, часть долгов нам выплатили, но потом все снова прекратилось», — рассказала бывшая работница завода Светлана Сычугова. По ее данным, восьмидесяти работникам предприятия задолжали около семи миллионов рублей.
В августе 2017 года работники телефонного завода грозили акцией протеста из-за долгов по зарплате. После вмешательства прокуратуры ситуацию удалось урегулировать. Против собственников было возбуждено три уголовных дела.