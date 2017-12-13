14:40 13 декабря 2017 0

Гордума Челябинска заслушала информацию по рутению Фото: Альбина Золотухина

На заседании двух комиссий гордумы Челябинска, состоявшемся 13 декабря, представитель Росгидромета признал, что подача информации о выбросе рутения была не совсем корректной. В результате население напугали слова «экстремально высокое загрязнение». Такой вывод сделал руководитель Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Кочегоров, представитель Росгидромета на Южном Урале.

«Специалисты, выставляя на сайт Росгидромета сообщение, пользовались профессиональными терминами. В том числе „высокое загрязнение“, — пояснил Валерий Кочегоров. — Это и подхватили СМИ. Вероятно, надо было указать, что речь идет о „высоком значении на данном счетчике относительно прежнего периода“».

Советник генерального директора ПО «Маяк» по науке и экологии Юрий Мокров вновь повторил, как и на встрече с прессой ранее, что предприятие не имеет отношения к выбросу рутения. «За десять дней повышенной концентрации жители Урала получили такую же дозу облучения от рутения, которую они получают за десять минут своей жизни от естественных источников радиации», — подчеркнул Мокров. Версия о транзитном происхождении вещества остается приоритетной, так как в эти же дни фиксировались выбросы и в других регионах России. Что касается «Маяка», то на том же сайте Росгидромета есть ссылка на датчики Росатма, где не отмечены каких-либо изменения в радиационном фоне вокруг химкомбината.

Претензии депутатов сводились в основном к тому, как подавалась информация. Вице-спикер думы Илья Мительман спрашивал: «Столько сайтов, где про рутений писали, кому верить?» «Люди были готовы брать детей и уезжать!» — звучало из зала. Высказывался упрек в адрес министерства общественной безопасности, за то, что руководство долго держало паузу. Сотрудник министерства парировал, что министр Евгений Савченко в тот день, когда обсуждали информацию Росгидромета, был главным ньюсмейкером областных властей. Историю с рутением сравнивали с падением метеорита на Челябинск в феврале 2013 года, когда долго не было информации.

«Мы получили два шанса от жизни. Пережили метеорит, пережили и рутений. Давайте делать выводы!» — заявил руководитель фракции КПРФ в гордуме Константин Нациевский. Председатель комиссии по местному самоуправлению Владимир Бодров также предложил сделать выводы из случившегося, особенно в плане информирования населения.

На встрече с журналистами представитель ПО «Маяк» Юрий Мокров не исключил того, что Росатом мог стать жертвой недобросовестной конкуренции со стороны иностранных ядерных корпораций. Целью была дискредитация «Маяка». Отвечая на вопрос «URA.RU»о роли Росгидромета, Мокров опроверг любые сомнения в том, что ведомство могло в этой конкуренции участвовать.