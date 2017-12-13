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13 декабря 2017
12 декабря 2017
21:56  13 декабря 2017 0

Следователи нагрянули с проверкой в бастующую уральскую школу

Поселок Роза. Челябинск., учитель, ученики, школа4
Ситуация в школах Зауралья попала в поле зрения Следственного комитетаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление СК РФ по Курганской области заинтересовалось ситуацией вокруг забастовки учителей в Звериноголовском районе. 13 декабря представители регионального ведомства посетили одну из бастующих школ.

В Звериноголовской школе имени Кравченко побывали заместитель руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Соколова, а также сотрудники Куртамышского межрайонного следственного отдела. «В рамках доследственной проверки были опрошены начальник управления образования администрации Звериноголовского района, директор и учителя указанной школы, им было разъяснено, что в ходе проверки изложенные ими доводы тщательным образом будут проверены», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Курганской области.

Статья по теме
Курганские учителя готовятся к забастовке из-за снижения зарплат

Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о претензиях курганских педагогов к местным властям. Учителя двух школ в Звериноголовском районе заявили, что готовы организовать забастовку из-за снижения зарплаты и отмены льгот по оплате ЖКХ. После давления со стороны региональных властей протестующие записали видеообращение к президенту России. В район выехали специалисты правительства области, и выяснилось, что зарплату учителям начисляли с нарушениями.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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