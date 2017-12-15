19:34 15 декабря 2017 0

Завод все еще не могут передать госкорпорации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ключевые руководители госкорпорации «Ростех» приедут в Курган. Специалисты планируют оценить перспективы ОАО «Курганмашзавода» который находится в стадии передачи от концерна «Тракторные заводы», сообщается на сайте департамента промышленности региона.

Решение об этом приняли на заседании рабочей группы в Москве. Встреча прошла под руководством замгендиректора по финансовым вопросам «Ростеха» Игоря Завьялова. В ходе нее были представлены руководители управляющих компаний двух дивизионов: дивизион военной продукции — Евгений Фомичев и дивизион гражданской продукции — Андрей Бегишев (руководители структур «Ростеха»). Евгений Фомичев выразил готовность в ближайшее время лично посетить Курган, чтобы ознакомиться с заводом. Андрей Бегишев отметил важность развития производства «Курганмашзавода» и необходимость реализации проекта по созданию сборочного производства гражданской продукции.

Александр Константинов (слева) встретился с представителями «Ростеха» Фото пресс-службы декпартамента промышленности Курганской области

Гособоронзаказом «Курганмашзавод» обеспечивается на ближайшие несколько лет вперед, поэтому одним из перспективных направлений развития производства, с учетом стоящих задач по диверсификации оборонных предприятий, является расширение производства гражданской техники. На следующем заседании рабочей группы, которое, как ожидается, состоится до конца года, директор зауральского департамента промышленности Александр Константинов и Андрей Бегишев планируют представить информацию по существующим моделям гражданской продукции «Курганмашзавода», прогнозы потребности в данных видах техники, а также необходимые объемы финансирования для развития гражданского направления на предприятии.

Временным генеральным директором ОАО «Курганский машиностроительный завод» пока остается зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков. Акционеры Курганского машиностроительного завода (входит в концерн «Тракторные заводы») до 19 января 2018 года проведут заочное голосование по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа завода новой управляющей организации — ОАО «Проектмашдеталь» (принадлежит госкорпорации «Ростех»). Ранее акционеры завода приняли решение передать предприятие от концерна «Тракторные заводы» под управление АО «Центромашпроект» госкорпорации «Ростех».