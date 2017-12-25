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Главные новости Тюменской области
18:09  25 декабря 2017 1

Тропики в подвале и комары на снегу. Жильцы разваливающегося дома в Тюмени ищут спасения. ФОТО

Пятиэтажка недалеко от центра может похвастаться тропиками в подвалеФото: жители дома

Комары и тараканы не спешат покидать тюменскую пятиэтажку, о проблемах которой «URA.RU» писало еще год назад. Дом №6 на проезде Геологоразведчиков до сих пор находится в плачевном состоянии.

Через дыру в стене из подвала на снег сыплются комары
Фото жительницы дома

Фотографии дыры в стене, облепленной комарами, опубликовала в своем аккаунте в Instagram одна из жительниц многоквартирника. Такую картину она видит ежедневно: провал в стене расположен прямо под ее окнами.

«В доме невыносимые условия проживания, заходишь в подъезд — все лицо обдает паром и усеивают комары. Приходится зимой пользоваться репеллентами от комаров, иначе ночью „съедят заживо“. Кучи тараканов, от которых ничего не помогает. Про опасность обрушения уже писали в СМИ, но никому нет дела», — пишет тюменка.

Жители пятиэтажки уверены: для того, что улучшить условия жизни, нужно как минимум осушить подвал. В противном случае к «тропическому климату» в тюменском доме добавятся реальные разрушения. «Чтобы убрать комаров, надо хотя бы высушить подвал, где у нас постоянно что-то капает, льется и парит. В подъезде точно так же. Наш дом разваливается, управляющая компания никак не решает проблему, говорят, что нет денег», — пояснила жительница дома «URA.RU».

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Фото жительницы дома

По словам источника, знакомого с ситуацией, капитальный ремонт в здании не проводился с момента постройки, то есть с 1973 или 1974 года. Дом возведен из силикатного кирпича, который от воздействия влаги теряет конструктивные свойства. Жители многоквартирника боятся, что подвальная сырость доконает фундамент дома и он рухнет. Согласно информации с портала «Тюмень — наш дом», пока капремонт по данному адресу не планируется, но паспорт готовности к зиме получен.

«Половина жильцов в этом доме — либо квартиросъемщики, либо алкоголики, которые не платят коммуналку. Но почему из-за них должны страдать те, кто исправно платит? Я отдаю за 24 квадратных метра практически 3 тысячи рублей ежемесячно и получаю круглогодичных комаров и тараканов. Платеж такой, как будто я живу в элитном доме», — возмущается тюменка.

В управляющей компании «Спектр-М» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что видели в соцсетях фотографии дома №6 и отправили туда мастера. Депутат Тюменской городской думы Динар Абукин, ответственный за этот район, рассказал, что в прошлом году вместе с жильцами и управляющей компанией занимался этой проблемой. В текущем году к нему еще не обращались за помощью, однако он заверил журналиста, что после разговора возьмет ситуацию под контроль.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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