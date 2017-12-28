09:55 28 декабря 2017 0

Люди в социальных сетях делятся фотографиями пожара: «Светло, как днем» https://vk.com/incident_tmn автор фото Павел Новосельцев

В Тюмени около шести утра загорелся многоэтажный дом на ул. Судостроителей. Пожарные, которые приехали на место чрезвычайной ситуации, эвакуировали 160 человек. Как рассказал о происшествии «URA.RU» начальник пресс-службы Сергей Юсько, звонок в МЧС поступил в 6:12, к тому времени огнем были охвачены верхний этаж и крыша на площади 600 кв. м. Люди в социальных сетях делятся фотографиями пожара.

«Сейчас на месте происшествия работают дознаватели. Они и выяснят причину пожара. Почему площадь возгорания была большой, могу сказать уже сейчас. Люди поздно заметили пожар — была ночь. И позвонили в МЧС, когда уже дымилась крыша. Вероятнее всего, пожар начался в одной из комнат в квартире восьмого этажа и сразу перекинулся на крышу», — пояснил Юсько.

1/4 Фото: «Типичная Тюмень»

В загоревшейся квартире, скорее всего, никого не было, иначе жильцы бы раньше сообщили о пожаре. В ходе спасательной операции из дома эвакуировано 160 человек. К горевшему дому подогнали автобусы, чтобы люди смогли обогреться — на улице минус 19 градусов.

Предположительно, тем, кому необходимо будет временное жилье, предоставят места в гостинице «Колос». Сообщить о том, смогут ли жильцы дома до Нового года вернуться домой, спасатели затруднились. В настоящее время пожар практически потушен, огнеборцы проливают лифтовые шахты, чтобы возгорание не повторилось. Пожар тушили 72 человека и 24 единицы техники. О пострадавших не сообщается.