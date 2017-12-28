{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
27 декабря 2017
26 декабря 2017
09:55  28 декабря 2017 0

В Тюмени из-за страшного пожара эвакуировали более 150 человек. ФОТО

Люди в социальных сетях делятся фотографиями пожара: «Светло, как днем»https://vk.com/incident_tmn автор фото Павел Новосельцев

В Тюмени около шести утра загорелся многоэтажный дом на ул. Судостроителей. Пожарные, которые приехали на место чрезвычайной ситуации, эвакуировали 160 человек. Как рассказал о происшествии «URA.RU» начальник пресс-службы Сергей Юсько, звонок в МЧС поступил в 6:12, к тому времени огнем были охвачены верхний этаж и крыша на площади 600 кв. м. Люди в социальных сетях делятся фотографиями пожара.

«Сейчас на месте происшествия работают дознаватели. Они и выяснят причину пожара. Почему площадь возгорания была большой, могу сказать уже сейчас. Люди поздно заметили пожар — была ночь. И позвонили в МЧС, когда уже дымилась крыша. Вероятнее всего, пожар начался в одной из комнат в квартире восьмого этажа и сразу перекинулся на крышу», — пояснил Юсько.

1/4
Фото: «Типичная Тюмень»

В загоревшейся квартире, скорее всего, никого не было, иначе жильцы бы раньше сообщили о пожаре. В ходе спасательной операции из дома эвакуировано 160 человек. К горевшему дому подогнали автобусы, чтобы люди смогли обогреться — на улице минус 19 градусов.

Предположительно, тем, кому необходимо будет временное жилье, предоставят места в гостинице «Колос». Сообщить о том, смогут ли жильцы дома до Нового года вернуться домой, спасатели затруднились. В настоящее время пожар практически потушен, огнеборцы проливают лифтовые шахты, чтобы возгорание не повторилось. Пожар тушили 72 человека и 24 единицы техники. О пострадавших не сообщается.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров