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31 декабря 2017
30 декабря 2017
10:43  08 января 2018 6

Тюменцы высмеяли обновленную за полмиллиарда площадь. «Лавочки будто вверх ногами». ФОТО

В соцсетях площадку сравнивают с лобным местом и рыцарским круглым столомФото: группа «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»/Денис Сычев

Жители Тюмени в социальных сетях шутят над обновленной Площадью 400-летия, реконструкцию которой завершили в канун Нового года. Некоторые горожане сравнили зону отдыха с лобным местом из реалити-шоу «Дом-2» и обратили внимание на необычную форму скамеек.

Подписчик паблика «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» Денис Сычев поделился фотографиями обновленного места отдыха горожан. По ним видно, что возле Драматического театра строители установили кольцо из изящных скамеек с оградами и фонариками. Однако некоторых горожан композиция только насмешила. «„Дом-3“ в Тюмени», — пошутил в комментариях пользователь Евгений. «Для собраний рыцарей круглого стола», — добавил подписчик Денис. «Лавочки будто вверх ногами», — прокомментировала фотографии Ольга.

Впрочем, многим тюменцам обновленная площадь понравилась. «В центре круга должен быть огонь. Тогда это будет шикарное место, где можно будет сесть с дорогим тебе человеком, пожарить зефир на веточке как в американском кино и вспомнить совместные приятные моменты или помечтать о будущем», — написал Андрей.

Зимой на реконструированной площади будут устанавливать главную городскую новогоднюю елку и заливать каток, а летом будет работать «сухой» фонтан. На площади также построена первая в Тюмени двухуровневая подземная парковка, способная вместить 292 машины. Как писало «URA.RU», благоустройство зоны отдыха обошлось бюджету более чем в 500 млн рублей.

Виктор Дорофеев
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