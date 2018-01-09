15:29 09 января 2018 0

Ребенок оказался в больнице Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Ишиме Тюменской области изнасилована восьмилетняя девочка. Преступника пока не поймали, его приметы жители Ишима сообщают в соцсетях. Источник, близкий к правоохранительным органам, информацию о нападении на ребенка подтвердил.

Сообщения о том, что в понедельник, во второй половине дня, неизвестный напал на восьмилетнюю школьницу, появились в группе «Ишим пере подслушано» в соцсети «ВКонтакте». «Около часа назад на [улице] Чехова, 61 была изнасилована девочка 8 лет. Мужчина, одетый во все черное, худощавого телосложения, на вид 30-32 года, предположительно, скрылся на желтом или бежевом авто, — говорится там. — Всем водителям, кто проезжал по ул. Чехова в районе дома 61, просьба просмотреть видеорегистраторы, период времени — с 16:30 до 19:00 часов».

Фото: соцсети

Запись собрала больше 1600 комментариев. Пользователи уточнили, что преступник напал на двух девочек — восьмилетнюю и 12-летнюю, которые шли от бабушки. «Две, говорят, было девочки, одна в больнице, а вторая пропала», — уточнила Татьяна К. Другие ишимцы рассказали, что вторая девочка позже благополучно нашлась, она успела убежать. Второй ребенок, по словам комментаторов, был или избит, или изнасилован. «Говорят, по этому адресу дом заброшенный. Во двор затащил — никто не увидит и не услышит», — написали люди.

Одна из пользовательниц рассказала, что бурное обсуждение случившегося происходит в другой соцсети, где сообщили, что неизвестный мужчина «в заброшенный дом затащил младшую — она кричит, трясется, не понимает. „Дядя избил“, — кричит».

Горожане пишут, что ребенка госпитализировали, а педофил пока не найден. «Пусть сделают невозможное. Всем городом будем благодарны. Пусть найдут эту тварь», — просят они.

Источник, знакомый с ситуацией в Ишиме, подтвердил корреспонденту «URA.RU» информацию о нападении на девочку. В пресс-службе СУ СКР корреспонденту «URA.RU» сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что на место выехала группа наиболее опытных работников во главе с начальником уголовного розыска, полковником Андреем Козловым. Раскрытие находится под контролем главы регионального УМВД.