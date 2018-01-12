14:12 12 января 2018 5

Отлов при помощи отстрела дротиками правоохранители не считают жестоким обращением с животными Фото: Александр Мамаев

После очередного скандала об отстреле бродячих животных в Новом Уренгое, о чем писало наше агентство в декабре прошлого года, депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин направил запрос в правоохранительные органы газовой столицы.

Бездомных животных прямо на центральных улицах Нового Уренгоя отстреливала дротиками служба по отлову бродячих собак. После экспертизы, проведенной ветеринарами, которым неравнодушные жители доставили умирающих псов, выяснилось что животные умерли от удушья. Асфиксию вызвал лекарственный препарат, которым был заряжен дротик.

По мнению депутата, использование подобных средств для отлова животных несет в себе состав жестокого обращения с животными. Сегодня, 12 января, Иван Вершинин получил ответ на свой запрос от отдела УМВД по городу Новый Уренгой. В ответе правоохранители подтвердили факт отлова бродячих животных муниципальным унитарным предприятием «Уренгойское городское хозяйство» и применяемое им для этих целей пневматическое оружие, стреляющее дротиками. Отлов производится по заявкам жителей, применяется усыпляющий и обездвиживающий животных препарат. После чего животное доставляется на полигон, где какое-то время содержится. «Иногда случается, что после попадания инъекционным дротиком животное убегает и через некоторое время может погибнуть…» — цитата из ответа правоохранителей депутату.

Ответ отдела ОМВД по Новому Уренгою депутату ЗакСо ЯНАО Фото: Иван Вершинин

«Иногда случается» — это прекрасная формулировка для любого случая. Когда вместо реальной работы хочется просто отмахнуться от спрашивающего. Буду требовать не поверхностного, а полноценного рассмотрения этого вопроса, чтобы такого «иногда» было как можно меньше!» — говорит депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин.

Надо отметить, что использование усыпляющих дротиков в последнее время применяется службами по отлову бродячих собак повсеместно. Очень часто такая охота заканчивается смертью животных. Так, в ноябрьских группах в социальной сети «ВКонтакте» в середине декабря было размещено видео, где служба по отлову животных подстрелила сорвавшегося с цепи домашнего пса прямо у дома. Пес вернулся во двор, где умер на глазах у хозяев.

Тогда в интервью нашему агентству руководитель ООО «Иннополис», которое традиционно занимается отловом бродячих собак в Ноябрьске, рассказал, что «дротики применяются для обездвиживания бешеных животных. Заряжены они медицинским препаратом временного действия, расслабляющим мышцы. Такой препарат применяется даже в гинекологии».

Подобные случае были и в столице ЯНАО Салехарде и других городах Урала. Жительница одного из городов Пермского края рассказывала, чем для ее пса закончился их поход в магазин:

«Я со своим псом Жорой пошла в зоомагазин купить корм. Жора оставался на улице. Когда я вышла, женщина из соседнего дома кричала мне: „Рая, Рая, в Жору стреляли!“ Я смотрю — а он сидит и скулит».

Жору тогда удалось спасти благодаря своевременной доставке к ветеринару, в отличие от других псов городка.

В Верхней Пышме прошлой осенью полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту убийства всеобщего пса-любимца, который жил при местном асфальтобетонном заводе. Правоохранители провели проверку и не нашли признаков преступления в убийстве собаки.

Такие же ответы от прокуратуры Ноябрьска получили хозяева породистого пса, отравленного противотуберкулезным лекарством прямо в вольере у частного дома. Семья Черновых, владельцы убитого самоеда, не оставляет попыток найти и наказать виновных в смерти своего любимца. Но пока получает лишь отказы от правоохранительных органов с формулировкой, что состав преступления не найден.