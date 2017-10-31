17:44 31 октября 2017 0

Пермские зоозащитники вышли в территории: говорят, в малых городах Прикамья животных жестоко убивают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители городов Пермского края жалуются на жесткость при отлове собак. По их словам, отловщики убивают животных прямо на глазах у детей, причем часто отстреливаются и домашние собаки.

В Губахе местные жители жалуются на то, что компания, с которой администрация города заключила контракт на отлов бродячих животных, расстреливает собак шприцами с ядом. Из столицы Прикамья в Губаху приехал создатель движения «Антидогхантер» Семен Филлиповский. По словам местных жителей, отловщики вышли на охоту 26 октября. «Я со своим псом Жорой пошла в зоомагазин купить корм, — рассказывает одна женщина. — Жора оставался на улице. Когда я вышла, женщина из соседнего дома кричала мне: „Рая, Рая, в Жору стреляли!“. Я смотрю, а он сидит и скулит». Дома у пса стали подгибаться лапки. На ребре у него обнаружили ранку. С помощью советов волонтеров собаку удалось спасти. Но многие бродячие собаки, по словам местных жителей, умирали, корчась в муках, на глазах прохожих.

Похожая история, по словам зоозащитников, произошла в поселке Северный в пригороде Губахи.

«Мальчик Ваня прибежал домой весь в слезах, какой-то мужчина (по описанию это был Ермолаев) рассказал школьнику, что в их дворе сейчас будут убивать собак. Они их убили, всех! На глазах жителей. Теплые трупы складывали в мешки и грузили в багажник машины. Теперь Иван боится выходить во двор», — говорит Семен Филипповский.

Индивидуальный предприниматель Тимофей Ермолаев, который осуществляет отлов собак в Губахе, рассказал «URA.RU», что собак не убивает. «Я стрелял дротиками с временно усыпляющими веществами», — говорит собеседник агентства. Бизнесмен пояснил, что 26 октября выехал по адресу, где агрессивная собака напала на женщину с ребенком. «Я выстрелил в собаку, и это увидела местная жительница, которая вызвала полицию. Пока пес бегал, перед тем как уснуть, приехали сотрудники правоохранительных органов. Они пригласили меня поехать с ними. В это время собака куда-то пропала, и я до сих пор ее не нашел», — рассказал предприниматель.

Тимофей Ермолаев говорит, что он содержит приют, в который и помещает отловленных собак. На людей, вызвавших полицию, он зла не держит. «Я понимаю их беспокойство о животных, наверное, это правильно — сообщить полиции о том, что человек с ружьем стреляет в собак. Но мне эта ситуация добавила расстройств», — пояснил он.

Между тем, скандал с убийством животных разгорается в городе Лысьва. Там бывший отловщик, уволившийся около месяца назад, шокировал общественность постом, в котором рассказал, как ликвидируют бродячих псов. В интервью «URA.RU» мужчина, представившийся Антоном, рассказал, что собак просто-напросто убивали, а трупы вывозили в скотомогильник. «Когда мы торопились, нам говорили, что тела собак можно выкинуть в овраги вдоль обочин — чтобы подумали, что их сбила машина», — говорит он. В Лысьве отловом собак занимается муниципальная организация «Наш город». Ее директор Иван Борисов пояснил «URA.RU», что подобные сообщения — это попытка бывшего сотрудника дискредитировать его.

Еще один город, жители которого жалуются на жестокость по отношению к животным, — Чусовой. «Поступила информация от очевидцев — снова по городу, по большей части ночью, разъезжает серая „буханка“, „машина смерти“, печально известная в Чусовом, заглядываются на хозяйских собак. Эти господа из „буханки“ ведут себя нагло и неадекватно, способны на любые незаконные действия. За ними числятся такие „подвиги“, как незаконный отлов, похищение животных с частных домовладений, отнятие собак силой у детей и прочие геройства. Эти специалисты отлавливают собак в одном городе и выбрасывают в другом — обеспечивают благоприятную среду для развития и процветания своего бизнеса», — пишет в соцсетях Лариса Аношина.

В мэрии Чусового корреспонденту «URA.RU» сообщили, что сейчас в городе никто отлов собак не ведет.