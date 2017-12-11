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17:48  11 декабря 2017 0

«Его трясло от судорог и конвульсий». В Новом Уренгое расстреливают собак на глазах у детей и прохожих

Подстреленные собаки умирают прямо на тротуарах городаФОТО: Наталия Бурябаш, соцсети

В Новом Уренгое среди белого дня дротиками с ядом отстреливали бездомных собак. Экспертиза показала: животные умирали от препарата, вызывающего асфиксию (удушье).

Об этих случаях рассказала одна из жительниц Нового Уренгоя в паблике «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ! Помощь бездомным животным НУР» в соцсети «ВКонтакте»: «Прямо на пешеходной дорожке обнаружила умирающего пса. Он лежал, его трясло от судорог и конвульсий». Такую запись опубликовала в группе Наталия Бурябаш.

Горожанка рассказала подписчикам группы, что они не довезли пса живым до ветеринарной клиники. Но ветеринары сделали экспертизу и обнаружили в спине животного смертельный дротик. «Как пояснил врач, это дротик, в котором содержится ампула с ядом и это второй случай за последние дни! От этого яда у животного закрываются лёгкие и оно задыхается. Первый случай был также в черте города, на остановке, среди детей и взрослых!» — отметила Наталия.

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Ветеринары обнаружили под шерстью животных дротики с ядом Наталия Бурябаш

Пост вызвал бурное обсуждение у подписчиков этой группы и в других пабликах Нового Уренгоя. В догхантерстве они заподозрили городские службы по отлову бездомных животных. В МУП «Уренгойское городское хозяйство» опровергли причастность к убийству собак дротиками с ядом. Об этом коммунальщики заявили местной ТРК «Сигма».

Убийствами животных на улицах Нового Уренгоя заинтересовался и депутат законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин. Он направил запрос в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку событиям. «Безусловно, необходимо контролировать численность безнадзорных животных, безопасность человека — это главная задача. Но делать это нужно современными, цивилизованными методами», — отметил он в обращении.

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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