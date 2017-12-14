14:22 14 декабря 2017 2

На Ямале продолжаются убийства собак на улицах городов Фото: Вадим Ахметов

На Ямале опять подстрелили домашнюю собаку. Пес умирал на глазах хозяев. Догхантеров зафиксировала камера наблюдения в Ноябрьске. Это уже второй случай за неделю на Ямале.

Видео и комментарий хозяев собаки разместил городской паблик «Интересный Ноябрьск». В публикации хозяева пса, по кличке Рэкс, рассказали, что он сорвался с цепи во дворе и выбежал на улицу возле дома. Собака была в ошейнике. На видео с камер наблюдения видно, как в 16:07 собака убегает от темного пикапа в сторону своего дома. «Дети увидели в окно его, бьющегося в конвульсиях, и мы выбежали сразу, спасти не удалось, и он умер (умирал минут 10 на наших глазах в общем счёте)».

Хозяева погибшей собаки, проживающие в пригороде Ноябрьска, обвиняют в убийстве своего пса работников ООО «Иннополис». Некоторые пишут о том, что узнали черный пикап, который видели на территории клуба «Тарпан» (ООО «Иннополис»). Это уже не первое обвинение жителей Ноябрьска в адрес сотрудников компании, многолетнего исполнителя муниципального контракта по отлову и утилизации безнадзорных животных.

«URA.RU» связались с директором ООО «Иннополис» Александром Хабазовым, который в беседе с агентством подтвердил наличие черного пикапа у них в службе. На такой машине выезжают сотрудники на вызовы по заявкам жителей и администрации города. «В поселки, а особенно в «ближнее СМП», мы выезжаем часто по заявкам жителей. В этот день тоже отлавливали. Привезли четыре собаки. Все они живы, находятся у нас в зоне временной передержки» — рассказывает Александр Хабазов. — Дротики применяются для обездвиживания бешеных животных. Заряжены они медицинским препаратом временного действия, расслабляющим мышцы. Такой препарат применяется даже в гинекологии».

И. о. начальника управления ЖКХ ТЭС администрации Ноябрьска Сергей Пархомчук в беседе с журналистами городских СМИ высказал мнение о том, что в случаях попадания в службу отлова беспризорных животных собак с ошейниками виноваты сами хозяева.

На видео: работа сотрудников ООО «Иннополис» по отлову беспризорных животных. Ноябрьск, март, пос. Железнодорожников.

Это второй случай за неделю на Ямале, когда для отлова животных применяют дротики с лекарственным препаратом. «URA.RU» писало о случае в Новом Уренгое, когда на глазах у прохожих собаки умирали на тротуарах вдоль центральных улиц. Ветеринарные врачи после смерти нашли на теле собак дротики с лекарством вызывающим удушье.

На днях депутаты Госдумы своими поправками к законуужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Теперь, кроме крупных денежных штрафов, «живодеры» могут получить 5 лет за решеткой.