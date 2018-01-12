14:53 12 января 2018 2

Сельским педагогам пока не удается наладить диалог с властями Фото: Александр Кадников © URA.RU

К учителям Звериноголовской школы Курганской области, которые записали видеообращение к Путину с жалобами на то, что не полностью получают зарплату, в пятницу, 12 января, приехала правительственная комиссия и наведался местный участковый. Об этом «URA.RU» рассказал организатор акции протеста, учитель Владимир Кочеулов.

По его словам, местный участковый пришел по приказу областного руководства предупредить, что проведение митингов является незаконным. «Я показал ему все документы, объяснил, что мы не проводим забастовку, а приостанавливаем работу в связи с невыплатой зарплаты», — рассказал Кочеулов.

Также учителя обсудили ситуацию с заместителем губернатора по социальным вопросам Александром Карповым и заместителем руководителя Общественной палаты Курганской области Борисом Курганом.

«Единственное, чего мы смогли пока добиться — это обещания посчитать, сколько денег в 2017 году неправомерно уходило техперсоналу», — отмечает Кочеулов.

По его подсчетам, школа недополучала в течение девяти месяцев суммы от 250 до 400 тысяч рублей. «Мне намекнули, что если деньги и дадут, то получим, „кто сколько заработал“. Я не против, — говорит Кочеулов. — Но наш протест в декабре поддержали не все учителя, а выплату, которая пришла после скандала, поделили так, что „молчуны“ получили даже больше. Наверное, это не совсем справедливо». Владимир Кочеулов добавил, что следующая встреча с комиссией намечена на 16 января.

К инициаторам акции протеста уже наведалась полиция Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пресс-службе правительства заявили, что средства на оплату труда педагогическим работникам перечислены своевременно и в полном объеме. Долгов перед муниципальными образованиями на выплату заработной платы у бюджета Курганской области нет. Рабочая группа, которая сегодня выехала в Звериноголовский район, проверит распределение средств, выделенных регионом, правильность начисления заработной платы, в том числе стимулирующих выплат. Кроме того, специалисты выяснят судьбу 2,7 млн рублей, который по поручению губернатора Алексея Кокорина направлены в район, чтобы устранить нарушения, выявленные в 2017 году: выяснилось, что часть средств была потрачена на оплату труда технического персонала, несмотря на то, что эти деньги должны выделяться из бюджета муниципалитета.

С 1 сентября бюджетникам, проживающим в сельской местности Зауралья, заменили льготы фиксированными выплатами по рекомендации Минфина РФ. Курганские власти заверили, что общая сумма предназначенных для работников денег не уменьшится. В то же время сельские учителя пожаловались, что нововведение сильно ударило по их зарплатам, и выразили готовность бороться за свои права. Разбираться с проблемами педагогов в декабре 2017 года ездил лично губернатор Алексей Кокорин. Но это не помогло — педагоги грозят массово не выйти на работу уже 22 января. Свои требования они озвучили в видеообращении к президенту Владимиру Путину.