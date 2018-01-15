В Зауралье до 18 января каждому бунтующему педагогу разъяснят, как начисляется зарплата сельским учителям. Об этом сообщил Алексей Кокорин на встрече с заместителем по социальной политике Александром Карповым по итогам выезда рабочей группы в Звериноголовский район.
«До 18 января с каждым педагогом должна быть проведена разъяснительная работа, чтобы они знали, что зарплата начисляется в соответствии с существующим законодательством. Если будут выявлены нарушения, будут приняты жесткие кадровые меры и произведены дополнительные выплаты», — цитирует главу региона его пресс-служба.
Как доложил Александр Карпов, дополнительные 2,7 млн рублей, выделенные по поручению губернатора для устранения допущенных в 2017 году нарушений по стимулирующим выплатам педагогам, распределены в соответствии с нормами. Он отметил, что до 18 января планируется принять обновленное положение об оплате труда работников образовательных учреждений образования Звериноголовского района.
На встрече Алексей Кокорин также поручил проанализировать начисление зарплаты за 2017 год по каждому педагогу, а по результатам проверки предложить список ответственных за сложившуюся ситуацию лиц в районном управлении образования и финансовом управлении, региональном департаменте образования и науки. В ближайшее время в Звериноголовский район выедут представители прокуратуры и Следственного комитета.
С 1 сентября бюджетникам, проживающим в сельской местности Зауралья, заменили льготы фиксированными выплатами по рекомендации Минфина РФ. Курганские власти заверили, что общая сумма предназначенных для работников денег не уменьшится. В то же время сельские учителя пожаловались, что нововведение сильно ударило по их зарплатам, и выразили готовность бороться за свои права. Разбираться с проблемами педагогов в декабре 2017 года ездил лично губернатор Алексей Кокорин. Но это не помогло — педагоги грозят массово не выйти на работу уже 22 января. Свои требования они озвучили в видеообращении к президенту Владимиру Путину, после чего к ним наведалась полиция. В Курганском областном суде сегодня, 15 января, рассмотрят иск учителей нескольких сельских школ к правительству региона.