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Главные новости Тюменской области
19:49  15 января 2018 1

То холодно, то жарко. Тюменцы жалуются на температурную чехарду в квартирах

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, мороз, холод на улице, отопительный сезон, батарея отопления
Жители «Дома обороны» уже написали жалобы во все инстанцииФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители «Дома обороны» (улица Луначарского, 51) в Тюмени жалуются на температурную чехарду в квартирах. Температура волшебным образом то падает до 17 градусов, то после очередной жалобы жильцов поднимается до 21 градуса. Но через день-два в квартирах снова холодает. Горожане писали жалобы в управляющую компанию ООО «Запад», в администрацию Тюмени и губернатору области, однако проблему с холодом в квартирах решить не могут.

В УК «Запад» «URA.RU» сообщили, что район, где расположен «Дом обороны», является проблемным с точки зрения отопления. «Состояние сетей там оставляет желать лучшего, — рассказал директор ООО УК „Запад“ Валерий Урюков, — однако сама управляющая компания не может снижать и повышать параметры подачи тепла в квартиры. Мы можем лишь прийти и посмотреть, что происходит, и, если это связано с проблемой отопительной системы в доме или квартире, решить эту проблему».

«В четверг было отключение на улице Луначарского, возможно, понижение температуры в квартире связано с этой ситуацией», — заметил директор УК и предложил жителям дома по прийти к нему на личный прием.

Между тем, после открытого письма жительницы дома №51 по улице Луначарского, опубликованного в соцсети «ВКонтакте», в социальных сетях стали активно обсуждать проблему подачи тепла в этом районе. Жильцы отметили, что после писем в прокуратуру и жалоб в ГЖИ на управляющую компанию температура в некоторых квартирах нормализовалась.

В момент написания материала несколько домов в том же районе остались без отопления. На распределительных сетях по улице Военной произошла авария. Горячая вода и тепло пропали рано утром в квартирах, расположенных на участке по улицам Военной, Ямской и Садовой. Вместе с жилыми домами пострадал и детский сад №110.

Наталья Двизова
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