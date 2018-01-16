На Урале экс-сенатору посмертно присвоили почетное звание

Бывшему уральскому сенатору, заместителю губернатора Курганской области и руководителю курганского представительства при правительстве РФ Олегу Пантелееву, после смерти присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области». Такое решение принято 16 января на первом заседании правительства области в этом году, передает корреспондент «URA.RU».
Вторым обладателем почетного звания стал гендиректор ЗАО «Путь к коммунизму», депутат областной думы Владимир Остапенко. Всего на рассмотрение рабочей группе было предложено девять кандидатов на почетное звание, уточнил начальник управления госслужбы и кадров Владимир Ломов.
Экс-сенатор Олег Пантелеев скоропостижно скончался на 65-м году жизни 16 сентября 2016 года в Москве. Банальная простуда обернулась тяжелой пневмонией. Пантелеев много лет проработал в Совете Федерации, был президентом Союза фотографов-натуралистов, одним из организаторов традиционной фотовыставки международного конкурса «Золотая черепаха». В последние годы жизни руководил представительством области при правительстве РФ.