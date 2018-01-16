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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Курганской области
10:56  16 января 2018 0

На Урале экс-сенатору посмертно присвоили почетное звание

Круглый стол
Олег Пантелеев стал почетным гражданином Курганской областиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшему уральскому сенатору, заместителю губернатора Курганской области и руководителю курганского представительства при правительстве РФ Олегу Пантелееву, после смерти присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области». Такое решение принято 16 января на первом заседании правительства области в этом году, передает корреспондент «URA.RU».

Вторым обладателем почетного звания стал гендиректор ЗАО «Путь к коммунизму», депутат областной думы Владимир Остапенко. Всего на рассмотрение рабочей группе было предложено девять кандидатов на почетное звание, уточнил начальник управления госслужбы и кадров Владимир Ломов.

Экс-сенатор Олег Пантелеев скоропостижно скончался на 65-м году жизни 16 сентября 2016 года в Москве. Банальная простуда обернулась тяжелой пневмонией. Пантелеев много лет проработал в Совете Федерации, был президентом Союза фотографов-натуралистов, одним из организаторов традиционной фотовыставки международного конкурса «Золотая черепаха». В последние годы жизни руководил представительством области при правительстве РФ.

Анна Бояркина
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