Следственное управление СК РФ по ЯНАО выявило администратора групп в социальной сети, где публиковались непристойные фотографии несовершеннолетних. Им оказалась девушка-подросток, сообщила старший помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ Елена Демьянова. Сейчас группы закрыты, ведется работа над выявлением всей цепочки публикаторов, включая администраторов групп. Расследование в рамках уголовного дела продолжается.
По информации «URA.RU», создатель пошлых пабликов учится в одной из средних школ Ноябрьска. Всего группы администрирует пять человек, это тоже школьницы. Две группы до сих пор работают, один паблик даже ни разу не закрывался. Еще одну группу закрывали два раза, но она под разными названиями появлялась вновь, последний раз — буквально на прошлой неделе. Об этом агентству рассказала одна из жертв публикаций.
Прошлой осенью в Ноябрьске появились две закрытых группы в социальной сети. В них публиковали интимную переписку и фотографии соответствующего содержания, полученные от пользователей. Участниками скандалов стали школьницы.
Одна из пострадавших девочек пыталась покончить жизнь самоубийством. Подростка успела спасти «скорая помощь», школьницу доставили в больницу.
После этих случаев уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Виталий Орешкин заявил в интервью агентству: «Мы активно включились в разбирательство. Все собранные материалы были переданы в правоохранительные органы. Если подтвердится, что в отношении этой несовершеннолетней были определенные незаконные действия, то есть распространение запрещенных сведений и материалов, тогда, конечно же, речь будет идти о возбуждении уголовного дела по факту доведения до самоубийства».