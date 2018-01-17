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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Курганской области
19:54  17 января 2018 0

В Зауралье пенсионерка лишилась жизни, катаясь на санках

Разное. Курган, балкон, санки, обшарпанная стена
Зимняя прогулка двух сожителей закончилась смертельной ссоройФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Каргапольском районе Курганской области предъявили обвинение мужчине, который до смерти избил свою 66-летнюю подругу. Безжизненное тело пенсионерки обнаружили в ее собственном доме 15 января.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области, подозреваемого в преступлении удалось задержать уже на следующий день. Им оказался 54-летний сожитель погибшей, уроженец поселка Майский Каргапольского района. По версии следствия, утром в злополучный день пьяный мужчина вез подругу домой на санках. По дороге он внезапно начал избивать ее — нанес множество ударов руками и ногами. После расправы сожитель затащил женщину в дом и улегся спать. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась.

Свою вину в содеянном мужчина признал, в настоящее время он находится под стражей. «В ходе предварительного следствия установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления против личности, предусмотренного частью 4 статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего)», — уточнили в силовых органах.

Вера Чернышева
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