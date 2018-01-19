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Главные новости Тюменской области
15:47  19 января 2018 0

Тюменские школьники вместо помощи попавшей в беду девочке сняли ее на видео. ФОТО

Вручение премии «Человек года 2017». Екатеринбург, селфи, мальчик, ребенок, maserati, Подросток с телефоном
«Поколение селфи» стремительно молодеет (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске Тюменской области школьники не стали помогать десятилетней девочке, которая попала в беду. Вместо этого ребята достали телефоны и начали снимать пострадавшую на камеру.

Девочка провалилась в яму возле школы №9. Ребенок, которому помогли выбраться прохожие, отделался ушибами и синяками. Мать девочки возмутило поведение школьников, которые равнодушно стояли рядом и снимали происходящее на гаджеты. «Поколение селфи. От таких помощи можно и не ждать»; «Уродов становится больше, не только коммунальщиков», — прокомментировали запись пользователи группы «Тобольск» во «ВКонтакте».

Ранее «URA.RU» писало о том, как в Екатеринбурге ребенок провалился в открытый колодец. Проходившая мимо девушка помогла ему выбраться. По словам мальчика, его товарищи испугались и оставили пострадавшего в одиночестве.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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