Тюменское областное управление Роспотребнадзора усомнилось в законности скидок на проезд в тюменских автобусах. В ведомстве сочли, что три цены на одну услугу — в зависимости от способа оплаты, — нарушают права потребителей.
При оплате товаров или услуг продавцу или исполнителю запрещено устанавливать на одну и ту же услугу или товар разные цены в зависимости от способа их оплаты, — сослались в Роспотребнадзоре на пункт 4 статьи 16.1 федерального закона «О защите прав потребителей».
Речь идет о том, что с 1 января 2018 года проезд в общественном транспорте Тюмени подорожал, но не для всех пассажиров. Если горожанин расплачивается наличными, то цена одной поездки составляет 25 рублей, безналичный расчет дает скидку в 1 рубль, а при совершении платежа путем бесконтактной карты системы «Master Card» со счета списывается 19 рублей.
«Почему человек, который не имеет, допустим, банковской карты должен пойти в банк, чтобы получить ее и получить так называемую скидку на проезд? — прокомментировал телеканалу „Тюменское время“ начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспортебнадзора по Тюменской области Артем Никоза. — Цена должна быть одна для всех. Если устанавливается 24 рубля, значит 24. Если 25, значит 25. И никаких исключений из этих правил не может быть. Единственное, для льготных категорий населения».
Однако ранее Роспотребнадзор придерживался иного мнения по этому вопросу. 18 января на сайте ведомства появилось сообщение, в котором отмечалось, что «дифферинцированная оплата за проезд дает возможность сэкономить денежные средства». Позже данная страница была удалена с сайта, но в распоряжении «URA.RU» имеется ее скриншот.