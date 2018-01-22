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Главные новости Тюменской области
16:30  22 января 2018 0

Вечный спор гуманитариев и технарей разрешится в тюменском вузе. ВИДЕО

ТюмГУ планирует разрушить традиционное деление на гуманитариев и технарейФото из официальной группы ТюмГУ во «ВКонтакте»

Первокурсникам Тюменского государственного университета стали доступны 95 дополнительных курсов. Ребята из четырех институтов (института филологии и журналистики, института химии, института психологии и педагогики и института истории и политических наук) учатся по новой образовательной модели уже с сентября 2017 года, однако выбор элективных курсов начался только на днях.

Элективы относятся к вариативной части учебного плана новой образовательной модели. Они затрагивают пять областей знаний: это естественные науки, науки об обществе и человеке, социальная коммуникация, искусство, математика и информатика. Благодаря этому первокурсники могут самостоятельно выбрать дополнительные предметы не по своей специальности. Например, журналисты могут изучить анализ данных или программирование, а физики — освоить мировое искусство или подтянуть английский. Среди 95 курсов есть такие необычные направления, как «история научных заблуждений», «экология города», «безотходные технологии», «проектирование жизненного пути» и «Сибирь как метафора».

В пресс-службе ТюмГУ пояснили, что студенты, благодаря такому нововведению, получат дополнительные компетенции и в дальнейшем повысят свои шансы на рынке труда. На сегодняшний день из 845 студентов, обучающихся по новой системе, уже 619 полностью определились с выбором элективов и составили индивидуальное расписание из 6 дисциплин. Самыми популярными оказались курсы «математика для гуманитариев», «гармония межличностных отношений», «анализ данных», «креативные технологии».

Напомним, что в 2017 году Тюменский госуниверситет одним из первых в России внедрил в трех учебных институтах и школе перспективных исследований новую образовательную модель, позволяющую студентам построить индивидуальную траекторию обучения и сформировать уникальный набор компетенций за счет выбора элективных курсов, а также возможности освоения дополнительного профиля.

Дарья Казакова
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