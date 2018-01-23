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Главные новости Ямала
14:59  23 января 2018 0

Ямальцы в суде добились компенсации за испорченный отдых в Эмиратах

На звучную вывеску клевали обманутые впоследствии путешественники в НоябрьскеФото: группа «Происшествия Ноябрьск» в «ВК»

Суд Ноябрьска заочно обязал работавшую под вывеской турагенства «Интурист» бизнес-леди выплатить обманутым клиентам 280 тысяч рублей за сорванный отпуск в Дубае. Иск в суд по жалобе семейной пары из Ноябрьска подал отдел Роспотребнадзора по ЯНАО в Ноябрьске и Муравленко, сообщили «URA.RU» в ведомстве.

В октябре прошлого года известное туристическое агентство Ноябрьска закрылось: больше десяти обманутых путешественников не смогли добиться исполнения обязательств по уже оплаченным путевкам с проживанием и авиаперелетом. Хозяйка попросту закрыла офис и перестала выходить на связь.

Семья из Ноябрьска, выложившая за поездку в Дубай более 130 тысяч рублей, обратилась в Роспотребнадзор. Ведомство подготовило обращение в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что турагент не поддерживал никаких отношений с организатором тура, ООО «Спайс Тревел», и никуда не передал полученные от клиентов деньги. Теперь ИП Гарбуз О. В. придется вернуть полную стоимость путевки, компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей, выплатить законную неустойку и штраф, предусмотренный п 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей». В общей сложности предпринимательнице предстоит расстаться с 280 тыс. рублей.

Сергей Мороз
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