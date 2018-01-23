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23 января 2018
22 января 2018
Главные новости Тюменской области
14:18  23 января 2018 1

Экс-полицейский, обвиняемый в покровительстве борделям по делу «кооператива Сосулька», попал в больницу в Тобольске

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Суд, скорее всего, перенесутФото: depositphotos.com © URA.RU

У Тобольского городского суда появились основания для переноса заседания по делу полицейских, обвиняемых в «крышевании» интим-салона, сообщил источник «URA.RU», знакомый с ситуацией. По информации собеседника агентства, один из фигурантов громкой истории, бывший замначальника отдела уголовного розыска Денис Ефремов, оказался в больнице.

«Странная ситуация. На завтра назначено судебное заседание, где, видимо, суд уже должен вынести приговор по делу „кооператива Сосулька“, — отметил источник. — Но Ефремов попал в инфекционку. Видимо, заседание перенесут». Собеседник агентства добавил, что отец Дениса Ефремова, Сергей Ефремов, на момент задержания высокопоставленных полицейских являлся сотрудником тобольского отдела Роспотребнадзора.

«Возможно, это сделано для того, чтобы протянуть время», — предположил источник.

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Обвиняемые договорились с управляющей спа-салоном о взятке за попустительство по службе
Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В пресс-службе Тобольского городского суда корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что заседание, очевидно, будет перенесено. «Да, вот только сегодня принесли такую справку», — сообщили в суде на вопрос корреспондента агентства. Новая дата заседания пока не назначена.

Дело «кооператива Сосулька» получило большой резонанс в Тюменской области весной прошлого года. Тогда стало известно о задержании за «крышевание» интим-салонов Тобольска руководителя городского отдела уголовного розыска Игоря Белозерцева и его заместителя Дениса Ефремова. Источник «URA.RU» в Тобольске отмечал, что Белозерцев и Ефремов были арестованы за получение взятки от сети интим-салонов, в которую входят заведения «Менс хаус» и «Лима Лима». Официально эти заведения называются спа-салонами, однако сайты выглядят красноречивее названий. Одно из заведений получило в «духовной столице Западной Сибири» неофициальное название «Кооператив Сосулька».

Оба полицейских были уволены из органов внутренних дел. Согласно данным сайта Тобольского горсуда, дело поступило в суд 1 сентября. За это время в заседаниях десять раз объявлялся перерыв, очередное заседание было назначено на 24 января.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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