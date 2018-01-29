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15:40  29 января 2018 0

Ямальские пожарные за ночь спасли пекарню и отделение Пенсионного фонда

Пожарные учения в Сима-ленде. Екатеринбург, телефон спасения, пожарная охрана, вызов мчс
Сейчас спасатели устанавливают причины ЧПФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале в ночь на 29 января произошло сразу два пожара в Пуровском районе. Сначала спасателям пришлось тушить пекарню в поселке Пурпе, а затем — отделение Пенсионного фонда в Тарко-Сале.

Оба пожара были оперативно устранены. Как сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО, в тушении было задействовано в общей сложности шесть единиц техники и 17 человек личного состава.

В пекарне огнем была повреждена электрощитовая, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В отделении Пенсионного фонда пострадала обстановка в кабинетах. Причины ЧП в обоих случаях устанавливаются.

Игорь Чукреев
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