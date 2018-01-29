Ямальские пожарные за ночь спасли пекарню и отделение Пенсионного фонда

Сейчас спасатели устанавливают причины ЧП
На Ямале в ночь на 29 января произошло сразу два пожара в Пуровском районе. Сначала спасателям пришлось тушить пекарню в поселке Пурпе, а затем — отделение Пенсионного фонда в Тарко-Сале.
Оба пожара были оперативно устранены. Как сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО, в тушении было задействовано в общей сложности шесть единиц техники и 17 человек личного состава.
В пекарне огнем была повреждена электрощитовая, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В отделении Пенсионного фонда пострадала обстановка в кабинетах. Причины ЧП в обоих случаях устанавливаются.