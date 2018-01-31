Курганский депутат предложил поставить памятник Высоцкому в городском саду

Депутат Курганской гордумы Борис Кошмар предложил обустроить «зону памяти Владимира Высоцкого» в городском саду. Об этом зашла речь на совместном заседании депутатских комиссий по итогам выполнения муниципальной программы «Любимый город» за 2017 год, передает корреспондент «URA.RU».
«Итоги выполнения программы подводятся в период, когда мы вспоминаем, чествуем поэта Владимира Высоцкого, — обратился Кошмар к коллегам. — Помните, был киоск по улице Ленина: владелец продавал диски, товары с символикой Высоцкого, там музыка звучала, рядом был указатель „Сквер им. Высоцкого“. Тогда этот товарищ собирал пожертвования на строительство памятника Высоцкому. Я давал деньги, моему примеру последовали сыновья. Но этот человек исчез с деньгами». Депутат предложил вернуться к вопросу о строительстве памятника и вновь открыть благотворительный счет на эти цели. «Пожертвования на этот памятник будут», — уверен он.
Так как от сквера почти ничего не осталось, установить монумент Кошмар предложил в городском саду, где «идет эпопея по сносу кафе «Ялта». «Собрать добровольные пожертвования, сделать проект и благоустроить эту зону после сноса кафе. Думаю, что горожане поддержат идею», — высказался он.
«Предприниматель Валерий Таланов не исчез с деньгами, его в живых нет, — поправил депутата глава города Сергей Руденко. — А собранные тогда деньги были направлены на конкурс по выбору проекта памятника». Депутату глава посоветовал внести свое предложение в рабочую группу «Любимого города».
Часть кафе «Ялта», напомним, разобрали в начале августа в рамках исполнения решения суда по освобождению земельного участка, занятого незаконно. Владелец заведения Александр Мусиенко продолжает бороться за территорию в судах и намерен добиваться права на заключение договора аренды участка в городском саду.