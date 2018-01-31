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01 февраля 2018
31 января 2018
21:00  31 января 2018 1

Споры о Сталине, Бастрыкин дал обещание, жена кастрировала мужа. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Женщина искалечила мужчину из-за подозрений в изменеChanttel/Flickr

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Самое интересное к этому часу:

Банковский счет мэрии Екатеринбурга заблокировали. Иск подали екатеринбуржцы. Землю под их домами изымали под строительство многоэтажек, но денег они, конечно, не увидели. Пришлось пойти в суд.

Споры вокруг личности Сталина никак не утихают. Драка журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе — яркое тому подтверждение. Рассказываем, готова ли Россия к трибуналу над Сталиным.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел сменить следователя, ведущего дело о гибели в ДТП югорских детей, а также дал родителям спортсменов важное обещание.

Известный актер рассказал, как чиновники возили любовниц на Олимпиаду в самолетах для спортсменов. А еще назвал вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко «продажным преступником».

Екатеринбуржцы не могут оплатить коммуналку и детсады. Первые проблемы возникли у горожан еще во вторник, а вот когда проблема будет решена, остается загадкой.

Ревнивая жена кастрировала спящего супруга. Женщина сначала устроила сексуальную игру, а потом жестоко наказала любвеобильного мужа.

Полина Миклашевская
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