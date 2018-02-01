Тюменский маникюрный салон Loft Nail Studio принял участие в Satisfaction Challenge — флембомбе в поддержку ульяновских курсантов-летчиков. Танцевальное видео с горячими танцовщицами опубликовано на официальной странице салона во «ВКонтакте».
Сейчас ролик набрал уже почти 55 тысяч просмотров. Часть мужской аудитории «ВКонтакте» после увиденного срочно решила записаться к тюменским мастерицам на маникюр.
Напомним, что курсанты Ульяновского института гражданского авиации сняли эротический клип-пародию клип на композицию Satisfaction исполнителя Benny Benassi. Видео разошлось по всей стране, после чего курсантов пригрозили отчислить из вуза. Через некоторое время начался в Сети флешмоб в поддержку будущих летчиков. К акции присоединились и жители Урала. Пермские студенты записали ролик в поддержку безлимитного проездного, а днем ранее свою пародию представили уральские сварщики.