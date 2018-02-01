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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
10:39  01 февраля 2018 18

Тюменские маникюрщицы эротическими танцами поддержали курсантов из Ульяновска. ВИДЕО

Кабаре Show Girls г. Екатеринбург, стриптиз, нижнее белье, ноги, неглиже, проститутка, эротика, секс
Горячий ролик уже набрал свыше 50 тысяч просмотровФото: Алексей Колчин © URA.RU

Тюменский маникюрный салон Loft Nail Studio принял участие в Satisfaction Challenge — флембомбе в поддержку ульяновских курсантов-летчиков. Танцевальное видео с горячими танцовщицами опубликовано на официальной странице салона во «ВКонтакте».

Сейчас ролик набрал уже почти 55 тысяч просмотров. Часть мужской аудитории «ВКонтакте» после увиденного срочно решила записаться к тюменским мастерицам на маникюр.

Напомним, что курсанты Ульяновского института гражданского авиации сняли эротический клип-пародию клип на композицию Satisfaction исполнителя Benny Benassi. Видео разошлось по всей стране, после чего курсантов пригрозили отчислить из вуза. Через некоторое время начался в Сети флешмоб в поддержку будущих летчиков. К акции присоединились и жители Урала. Пермские студенты записали ролик в поддержку безлимитного проездного, а днем ранее свою пародию представили уральские сварщики.

Сергей Макеев
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