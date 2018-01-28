04:33 28 января 2018 0

Рабочие тоже решили присоединиться к стихийному флешмобу ФОТО: скрин YouTube

Сварщики с Урала тоже решили поучаствовать во флешмобе Satisfaction challenge и сняли свой клип, поддержав таким образом ульяновских курсантов-летчиков. Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Социальные новости».

Молодые люди полностью повторяют сюжет оригинального «сексуального» клипа, который прогремел на всю страну. В видеоролике рабочие ритмично изображают, как они выполняют необходимые работы по своей специализации под композицию Benny Benassi «Satisfaction». В каком именно регионе было снято видео, не уточняется.

В социальных сетях юных сварщиков приняли с восторгом: «Так держать коллеги!!!», «Какие уральские сварщики у нас супер!», «Ааа, класс! Не просто весело, но и познавательно», «Пацаны красавцы. Посмеялся от души». Но также не обошлось и без негативных оценок: «Как же вы надоели, когда же вас закроют в психушке», «Таким не место в профессии, позорят спецодежду сварщиков».

Напомним, 16 января на YouTube появился клип-пародия на «Satisfaction» Benny Benassi, который сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Будущие пилоты исполнили «сексуальный» танец в одних трусах и форменных фуражках. Видео привлекло внимание общественности. А после появления видеозаписи в Сети начался настоящий флешмоб: студенты других вузов решили поддержать ребят и стали выкладывать свои пародии.