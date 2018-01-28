{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 января 2018
27 января 2018
04:33  28 января 2018 0

Уральские сварщики сняли клип в поддержку ульяновских летчиков. ВИДЕО

Рабочие тоже решили присоединиться к стихийному флешмобуФОТО: скрин YouTube

Сварщики с Урала тоже решили поучаствовать во флешмобе Satisfaction challenge и сняли свой клип, поддержав таким образом ульяновских курсантов-летчиков. Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Социальные новости».

Молодые люди полностью повторяют сюжет оригинального «сексуального» клипа, который прогремел на всю страну. В видеоролике рабочие ритмично изображают, как они выполняют необходимые работы по своей специализации под композицию Benny Benassi «Satisfaction». В каком именно регионе было снято видео, не уточняется.

В социальных сетях юных сварщиков приняли с восторгом: «Так держать коллеги!!!», «Какие уральские сварщики у нас супер!», «Ааа, класс! Не просто весело, но и познавательно», «Пацаны красавцы. Посмеялся от души». Но также не обошлось и без негативных оценок: «Как же вы надоели, когда же вас закроют в психушке», «Таким не место в профессии, позорят спецодежду сварщиков».

Напомним, 16 января на YouTube появился клип-пародия на «Satisfaction» Benny Benassi, который сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Будущие пилоты исполнили «сексуальный» танец в одних трусах и форменных фуражках. Видео привлекло внимание общественности. А после появления видеозаписи в Сети начался настоящий флешмоб: студенты других вузов решили поддержать ребят и стали выкладывать свои пародии.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров