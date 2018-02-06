18:23 06 февраля 2018 0

Бывший сотрудник ОАО РЖД требует оставить его дом в покое Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Тюменской области Юрий Зубарев написал петицию в адрес президента России Владимира Путина, в которой просит главу государства вмешаться в судебный процесс между ним и РЖД и помочь ему отстоять право на единственное жилье. В официальном комментарии РЖД сообщает, что жилье у Зубаревых не единственное, а права на землю отсутствуют.

Ранее «URA.RU» писало о конфликте РЖД и его бывшего сотрудника. ОАО «РЖД» пытается выселить тюменца и своего экс-сотрудника из дома, поскольку строит 65-квартирный дом на участке, где стоит вагончик Зубарева. По словам Зубарева, часть участка, где ведется строительство, находится у него в собственности. Собственник уверяет, что его даже не уведомили о начале работ на собственной земле.

Юрий Зубарев опубликовал на портале change.org петицию, в которой обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь отстоять право на жилье. В жалобе он указывает, что администрация Уватского района передала землю, которая принадлежит Зубареву и где находится его жилой вагон, незаконно ОАО «РЖД». Сейчас оба ведомства пытаются в судебном порядке заставить Зубарева освободить участок и снести жилье. Также бывший сотрудник РЖД сообщает о том, что в администрации Уватского района были подделаны похозяйственные книги, чтобы документ Зубарева на землю признать недействительным.

Причина конфликта — участок земли, на котором РЖД строит дом, а Зубарев уже построил Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В пресс-службе РЖД «URA.RU» сообщили, что 4 февраля 2015 года между ОАО «РЖД» и администрацией Уватского муниципального района заключен договор аренды земельного участка.

«Ранее этот участок владельцем никому в аренду не предоставлялся и в собственность не передавался. ОАО „РЖД“ владеет участком и ведет строительство дома на законных основаниях», — пояснили в пресс-службе. Кроме того, в официальном ответе РЖД (имеется в распоряжении редакции) указано, что судом установлено, что у Зубарева имеется другой (смежный) земельный участок площадью 0,09 Га в поселке Демьянка. На этом земельном участке возведено двухэтажное капитальное строение — жилой дом, и вагон-дом не является единственным местом для проживания его семьи. В настоящее время Президиумом Тюменского областного суда дело о спорном участке передано на новое рассмотрение в Уватский районный суд.

По данным профсоюза, многоквартирный жилой дом планировалось сдать до конца 2017 года. В РЖД не смогли подтвердить сроки сдачи дома. По неофициальной информации, стоимость одной двухкомнатной квартиры в нем будет на уровне 4,8 млн руб.