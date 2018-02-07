В Зауралье продолжаются мероприятия, приуроченные к 75-летию области. На сайте правительства появился специальный раздел «Курганская область — движение вперед», где размещена информация о новых производствах, а также об отремонтированных зданиях школ и сельских клубов. Кроме того, областной издательский дом выпустил серию патриотических роликов.
В соцсетях появился первый из пяти запланированных роликов, посвященных юбилею области. Он посвящен промышленности, о своих предприятиях рассказывают директора зауральских заводов Сергей Муратов, Владимир Казаков, Александр Алсарев, а также бригадир «Курганстальмоста» Сергей Семишкур.
Как рассказали «URA.RU» сотрудники издательского дома «Новый мир», ролики были изготовлены бесплатно в качестве подарка региону к юбилею. Никакого дополнительного финансирования на них не выделялось.