Следственное управление СК России по Курганской области начали проверку после обнаружения у бара «Малибу» в Кургане трупа мужчины. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти человека. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Тело нашли 6 февраля возле дома №37 по улице Дзержинского прохожие, напоминает «URA.RU». На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, сообщается на сайте регионального Следственного управления. Ранее в соцсетях отметили сомнительную репутацию бара: «Это же «Малибу… Впрочем, ничего нового… Элитное заведение Кургана все-таки».
На популярной платформе для отзывов пользователей «Фламп» о заведении также отзываются нелестно: «Драки бывают по вине самих же пьяных людей, которых культурно просят покинуть заведение, на что пьяные отвечают дракой… Заведение для тех, кто решил напиться и подраться. Больше половины нерусских товарищей, которые одной бандой забивают всех славянских пьяненьких парней. При том, что „уважаемый“ хозяин заведения их в этом оправдывает!!! И драки происходят по его молчаливому согласию. ДЫРА, а не заведение… Контингент — соответствующий», — жалуются авторы отзывов.