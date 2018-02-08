Ямальские компании задолжали сотрудникам почти 300 миллионов рублей

В ЯНАО долги по зарплате составляют около 300 млн рублей. В прошлом году задолженность уменьшилась, но в список должников попали новые предприятия.
Общий объем задолженности в 290 миллионов рублей приходится на более чем 7,5 тысяч человек, сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников на совещании с должниками. По его словам, в 2017 году задолженность уменьшилась на 37 млн рублей, но задержки зарплат продолжаются, а в список должников попадают новые предприятия.
В нем оказались в том числе ЗАО «Северэлектросетьстрой» (Новый Уренгой) — более 18 млн рублей на 104 работника, ООО «Строительная инвестиционная компания» (Лабытнанги) — более шести млн рублей на 25 человек. На территории Ноябрьска три предприятия — ЗАО «Сапфир — Пром», ООО «Ямал Энергомонтаж Плюс» и ПК «Градиент» — имеют задолженность более 10 млн рублей каждое, сообщает информационное агентство «ЯмалПро». Руководители этих компаний на совещании объяснили ситуацию неплатежами пользователей услуг и дебиторской задолженностью.
Долги должны погасить до конца февраля. За этим будут следить главы муниципалитетов, где располагаются предприятия-должники.
Напомним, что в декабре 2017 года заместитель главы СКР Александра Бастрыкина приехал на Ямал из-за многочисленных долгов по зарплатам в регионе. После встречи в прокуратуре округа прошло оперативное совещание по вопросам задержек зарплаты.