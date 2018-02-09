{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Курганской области
18:48  09 февраля 2018 0

В Кургане благоустроят те районы, за которые активнее будут голосовать горожане

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, кабинки для голосования, выборы 2017, рябцева жанна
18 марта курганцы выбирают районы для благоустройстваФото: Александр Мамаев

Стала известна сумма, которую Кургану выделят на благоустройство по программе «Комфортная среда», и как ее будут распределять. По словам координатора проекта Игоря Прозорова, сумма будет примерно такой же, как в прошлом году — 90 млн рублей, а вот распределять ее будут иначе. Ожидается, что в 2018 году суммы на общественные пространства и дворы будут равными, в то время как год назад 30% выделялось на парки и скверы, а 70% — на дворы.

18 марта 2018 года курганцы будут выбирать не только президента, но и скверы и парки, которые будут в ближайшее время благоустроены. Все 18 общественных мест реконструировать сразу не удастся, поэтому голосующие за президента жители города должны будут одновременно выбрать десять скверов и парков, которые и будут приведены в порядок. «Чем больше жителей района придет на выборы, тем больше шанс, что у них будет проведено благоустройство», — объяснил Прозоров.

В Зауралье по программе «Комфортная среда» в 2017 году благоустроили 134 двора и 41 территорию общего пользования. На это потратили 197 млн рублей, более 90% из которых выделил федеральный бюджет.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров