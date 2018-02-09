В Кургане благоустроят те районы, за которые активнее будут голосовать горожане

18:48 09 февраля 2018 0

18 марта курганцы выбирают районы для благоустройства Фото: Александр Мамаев

Стала известна сумма, которую Кургану выделят на благоустройство по программе «Комфортная среда», и как ее будут распределять. По словам координатора проекта Игоря Прозорова, сумма будет примерно такой же, как в прошлом году — 90 млн рублей, а вот распределять ее будут иначе. Ожидается, что в 2018 году суммы на общественные пространства и дворы будут равными, в то время как год назад 30% выделялось на парки и скверы, а 70% — на дворы.

18 марта 2018 года курганцы будут выбирать не только президента, но и скверы и парки, которые будут в ближайшее время благоустроены. Все 18 общественных мест реконструировать сразу не удастся, поэтому голосующие за президента жители города должны будут одновременно выбрать десять скверов и парков, которые и будут приведены в порядок. «Чем больше жителей района придет на выборы, тем больше шанс, что у них будет проведено благоустройство», — объяснил Прозоров.

В Зауралье по программе «Комфортная среда» в 2017 году благоустроили 134 двора и 41 территорию общего пользования. На это потратили 197 млн рублей, более 90% из которых выделил федеральный бюджет.