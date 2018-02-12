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Главные новости Курганской области
14:45  12 февраля 2018 2

Курганские дорожники сидят на «голодном пайке» из-за отсутствия снега

Чистка дорог от снега и льда. Курган., грейдер, уборка снега, чистка дороги
Работы у курганских дорожников в этом году малоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель курганской муниципальной организации «Специализированное дорожное предприятие» Вадим Лютиков признал, что из-за отсутствия снега дорожники столкнулись с серьезными трудностями. Между тем горожане публикуют очередное видео, как техника чистит несуществующий снег в Кургане.

Вадим Лютиков не стал в телефонном разговоре с «URA.RU» конкретизировать, сокращают ли они работников в связи с погодными условиями или предпринимают другие меры экономии, предложив написать письменный запрос.

В пресс-службе мэрии «URA.RU» ранее сообщили, что с начала зимы до 25 декабря 2017 года с улиц Кургана вывезено 12,4 тысячи тонн снега, это почти в четыре раза меньше, чем было запланировано изначально. На уборку улиц было потрачено 3,2 млн рублей.

Также в Сети появилось видео, как с десяток дворников очищают с тротуара небольшой кусочек льда в центре Кургана.

Татьяна Жаткина
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