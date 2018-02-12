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13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости 
21:00  12 февраля 2018 0

В крушении Ан-148 обвинили пилотов, повышение налогов, избитый DJ Smash. Главное за день — в подборке «URA.RU»

85-летие со дня рождения первого президента России в Ельцин-центре, дефицит, пустые прилавки, кризис, продукты, магазин
Повышение налогов вызовет рост ценФото: Анна Майорова © URA.RU

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Главное к этому часу:

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга, осужденный за убийство старушки ради квартиры, снова даст показания на Евгения Ройзмана. Олег Кинев, отметим, ранее уже заявлял, что пошел на преступление из-за долга пять миллионов перед мэром.

Правительство готовит масштабный налоговый маневр — определенные взносы вырастут до 21%. Ведущие экономисты России отметили, что «это очень непредсказуемый эксперимент» и рассказали «URA.RU», как он скажется на россиянах. Вкратце — стоит ждать скачка инфляции, безработицы и резкого снижения доходов.

Известный летчик-испытатель высказался об авиакатастрофе с Ан-148. Он назвал пилотов разбившегося самолета убийцами и жестко раскритиковал Росавиацию, которая, по его словам, загубила систему подготовки летчиков. Нашлись также те, кто додумался заработать на трагедии. Группы «ВКонтакте» предлагают купить, например, леггинсы с лицом разбившейся стюардессы или футболку с пилотом.

Привычный парацетамол назвали опасным для здоровья. Ученые заявили, что его употребление истощает половые гормоны и бьет по нервной системе человека.

Тимати показал фото и видео избитого DJ Smash. И написал жесткое обращению к пермскому депутату, который искалечил музыканта.

Жительница Зауралья растрогала соцсети сильным стихотворением о мизерной зарплате медсестры и непростой жизни обычного гражданина. Видео набрало десятки тысяч просмотров. И только позже стало известно, кем на самом деле оказалась «курганская медсестра».

И немного о наших победах. Шеф-фотограф «URA.RU» Александр Мамаев признан лучшим фотографом на престижном конкурсе Best Of Russia. Организаторы хранят интригу и пока не называют победный кадр, но вы можете посмотреть и попробовать догадаться.

Кирилл Егоров
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